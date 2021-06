Nato il nuovo po-popopo-popo, il web pazzo per tormentone azzurro

Ricordate la colonna sonora dei Mondiali 2006? Quel “Po po po po, po po po po”, il giro di basso, poi riff di chitarra e melodia principale della canzone “Seven nation army” (2003) dei The White Stripes che accompagnò gli azzurri di Lippi fin sopra il cielo di Berlino? Ecco, forse a Euro2020 abbiamo già trovato il tormentone destinato a prendere per mano l’Italia di Mancini. L’abbiamo sentito ieri, quando prima Immobile e poi Insigne hanno esultato dopo i gol alla Turchia davanti alla telecamera, urlando un’espressione cara a Lino Banfi.

Immobile e Insigne spiegano l’esultanza speciale

La spiegazione è arrivata a fine partita. Immobile ha detto: “L’esultanza? Ci è arrivato un messaggio da Lino Banfi che ci chiedeva di gridare Porca Puttena e sia io sia Insigne l’abbiamo fatto”.Poi la versione di Insigne: “Chiellini ha ricevuto una chiamata da Banfi e pensava fosse uno scherzo. Poi a pranzo Mancini ha deciso di condividere il video con Lino che diceva, ‘esultate col porca puttena‘. Spero che da casa sia rimasto contento”.

Sui social impazza il tormentone di Banfi

Fioccano i commenti sui social: “La Roma affida la comunicazione a Maurizio Costanzo? Le esultanze azzurre sono curate da Lino Banfi al grido di porcaputtena urlato in camera” o anche: “Evoco il porcaputtena come rito collettivo, urlo di guerra foriero di terrore che atterrisce l’avversario e guida alla vittoria!” oppure: “lo sapevo che nonno Libero non poteva mica darci buca sul + bello no?!1 parola é troppa e 2 sono poche..”

C’è chi scrive: “Lino Banfi che prima della partita scrive agli azzurri di urlare “PORCA PUUUTEEENA!” dopo ogni gol è la nostra mascotte ufficiale dell’europeo. Senza se e senza ma” o ancora: “A Wembley con Oronzo Canà in panchina e il 5-5-5 in campo? Potrebbe funzionare…”.

Un tifoso ha già capito tutto: “porcaputtena in the new poo po po po po poooo poo”, un altro osserva: “Dopo la rivelazione di Immobile, sogno già il Mancio in trionfo a Wembley che urla “mi avete preso per un cogl…” e infine: “Ciro Immobile che cita Oronzo Canà è la ciliegina sulla torta di questa partita”.

SPORTEVAI | 12-06-2021 09:19