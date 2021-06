Immobile-Insigne: l’Italia vola con i suoi ‘Gemelli del gol’

Erano due tra gli uomini più attesi in assoluto di Turchia e Italia e non hanno deluso le aspettative. Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. al loro debutto a Euro 2020 non solo hanno sfornato prestazioni di altissimo rilievo, ma sono anche riusciti a mettere la loro firma sul tabellino siglando rispettivamente il secondo ed il terzo goal Azzurro.

I due attaccanti si sono rivelati due gli elementi di punta di una Nazionale che, dopo aver messo in cascina i primi tre punti del torneo, può ora guardare con più serenità al suo cammino nella fase a gironi.

Tanto per Immobile, quanto per Insigne, si tratta di una sorta di coronamento di un percorso iniziato insieme dieci anni fa a Pescara che li ha portati oggi ai massimi livelli. Era la stagione 2011-2012 quando entrambi si sono ritrovati per l’unica volta a condividere una maglia di club e da allora il feeling dentro e fuori dal campo non è mai venuto meno.

Strordinari protagonisti in campo allora, quando trascinarono la compagine abruzzese alla promozione in A, e straordinari protagonisti oggi. Immobile e Insigne anche contro la Turchia si sono cercati con grande insistenza (il goal del capitano del Napoli è arrivato proprio su assist del bomber della Lazio) e se il primo ha confermato il suo ottimo momento di forma in Azzurro andando a segno per la terza partita consecutiva, il secondo ha bagnato nel migliore dei modi la sua prima da titolare in un grande torneo con la maglia dell’Italia addosso.

Ciro Immobile, dopo il 3-0 alla Turchia, parlando ai microfoni della Rai non ha nascosto la sua soddisfazione. “Dovevamo vincere e ci siamo riusciti con un bel 3-0. Ci tenevamo a fare bene davanti al nostro pubblico e a dedicare una vittoria a tutti coloro che ancora combattono contro il virus. Sapevamo che non sarebbe stato facile, ma nella ripresa loro sono parsi più stanchi e ci hanno lasciato quegli spazi che siamo riusciti a sfruttare”.

Immobile e Insigne hanno tra l’altro mostrato grande feeling anche in tema di esultanza. “Ci è arrivato un messaggio da Lino Banfi che ci chiedeva di gridare ‘porca puttena’ in caso di goal. Sia io che Lorenzo l’abbiamo fatto”.

L’Italia parte dunque da una vittoria e anche da due certezze in più. L’Italia si gode i suoi due nuovi ‘gemelli del goal’: Ciro Immobile e Lorenzo Insigne si sono confermati in un ottimo momento di forma ed hanno tutto per poter continuare a fare la differenza nel corso del torneo.

