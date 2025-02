ATP Dubai, storie tese tra Bublik e Auger-Aliassime: l’interferenza del raccattapalle, i servizi da sotto e gli ululati del pubblico

Il match tra il canadese e il kazako regala momenti di tensioni e imprevisti a non finire: il tiebreak del primo set termina tra le polemiche e con i due giocatori che si prendono di mira

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Quando in campo c’è Alexander Bublik lo spettacolo è sicuramente assicurato, anche quando non si sta giocando un punto. Il primo turno del torneo di Dubai già regala emozioni e qualche dissapore e a rendere ancora più “particolare” il match con Auger-Aliassime ci pensa anche un giovane raccattapalle.

Il tiebreak contestato

La partita tra Bublik e Auger-Aliassime è combattuta e tirata sin dai primi game. Il primo set si trasforma subito in una battaglia in cui nessuno dei due è riuscito ad avere la meglio. Il primo set si decide quindi al tiebreak ed è ancora una volta battaglia. Sul punteggio di 6 pari però succede di tutto, il kazako scende a rete, riesce a chiudere il punto con uno smash ma succede qualcosa. Il canadese comincia subito a protestare e chiede l’intervento dell’arbitro. Il motivo della sua protesta è l’interferenza di un raccattapalle mentre lui sta provando ancora a recuperare la pallina.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cinque minuti surreali

Da quel momento succede praticamente di tutto. Bublik non gradisce la richiesta del suo avversario ma il giudice di sedia decide di utilizzare il video per far luce su quello che è avvenuto. “La palla era ancora in gioco e lui è venuto nella mia direzione”, dice il canadese con Bublik che sembra poco convinto di questa versione. Dopo la revisione al “Var” arriva la decisione di far rigiocare il punto, sul colpo del kazako e con la palla ancora in gioco si vede uno dei raccattapalle muoversi per andare a raccoglierla mentre Aliassime tenta un disperato recupero. Da regolamento si deve rigiocare con il punteggio che rimane sul 6 pari.

Ma i momenti particolari non sono finiti qui, Bublik decide di affrontare il momento con uno dei suoi cavalli di battaglia e alla ripresa del gioco trova l’ace con un servizio da sotto. Il kazako arringa il pubblico di Dubai e manda un segnale al suo avversario, Felix non la prende benissimo. Ma il set non è ancora finito. Auger-Aliassime reagisce ma la frittata la combina di nuovo Bublik che con un doppio fallo regala il primo set al suo avversario. Il canadese si porta il dito all’orecchio e stavolta è lui a chiamare in causa il pubblico con un chiaro atteggiamento di sfida