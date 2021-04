Ducati apre a VR46: "Stiamo parlando con altri team..."

La linea verde per la quale ha optato la Ducati in vista della stagione 2021 sta dando buoni risultati.

Con un budget assai più ridotto rispetto a quelli di Honda e Yamaha, la scuderia di Borgo Panigale sta dando filo da torcere ai colossi giapponesi.

Più in qualifica che in gara, almeno nei primi tre Gp della stagione, ma il percorso tracciato è incoraggiante grazie ai buoni risultati ottenuti da Pecco Bagnaia e dall’ottima velocità di punta della Desmosedici.

L’obiettivo è quindi provare a conquistare il titolo mondiale che manca dal 2007, come ha dichiarato il direttore sportivo Paolo Ciabatti in un’intervista a ‘As’: “La cosa più importante è che vinca una Ducati, qualunque essa sia“ ha detto Ciabatti rispondendo a una domanda circa la propria “preferenza” tra team ufficiale e satellite, visti gli ottimi risultati di Johann Zarco in sella alla Pramac.

Poi, sulla scelta di separarsi da Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci: “Se Dovi avesse avuto la possibilità di vincere il Mondiale con noi l’avrebbe fatto, perché era importante per la sua carriera e significava anche fare più soldi ovunque andasse. Ma abbiamo avuto difficoltà ad adattare la moto al suo stile di guida. Con tutta l’amicizia che ho con Andrea e Danilo dico che, dopo tanti anni insieme, separare le rispettive strade è stata la scelta giusta. Ora abbiamo piloti che hanno esperienza con la Ducati, perché Miller era in Pramac da tre anni e Bagnaia da due. È ancora troppo presto per sapere se ci daranno risultati migliori“.

Infine, Ciabatti non si è sbilanciato sulla possibile trattativa con il team VR46, in cerca di un partner per la nuova avventura in MotoGP dal 2022.

L’estinzione del team Esponsorama apre una possibilità..: “La Ducati ha la possibilità di proseguire con tutti e sei i piloti sotto contratto. L’unica cosa certa al momento è la continuità con Pramac, ma stiamo parlando con altri team per vedere se possiamo continuare con una seconda squadra indipendente, almeno nel 2022 e 2023 se possibile, perché vorremmo continuare con i piloti che abbiamo“.

OMNISPORT | 29-04-2021 16:26