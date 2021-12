Ducati, Bagnaia: “Sono diverso da Stoner o Bayliss”

28-12-2021 17:38

Francesco Bagnaia è ambizioso e la dimensione dei suoi sogni va di pari passo con quella dei tifosi della Ducati che sperano presto di vedere nuovamente la moto di Borgo Panigale in vetta alla MotoGP.

Il torinese, secondo dietro a Fabio Quartararo nel mondiale 2021, sembra avere tutte le carte in tavola per riuscire in questa delicata missione che, se portata a termine, gli consentirebbe di entrare di prepotenza nel cuore dei ducatisti.

“I ducatisti sono molto legati al passato e io sono diverso da Stoner o Bayliss, ma siamo tutti piloti e abbiamo tutti lo stesso obiettivo, vincere” ha affermato Bagnaia a La Stampa.

Per entrare nei cuori dei tifosi bisogna riuscirci ed è quello che voglio. Negli ultimi anni le gare sono diventate una prestazione atletica. La differenza si fa con la preparazione a casa e nel box”.

Qui il piemontese si augura col lavoro di colmare il gap coi rivali e detronizzare il francese della Yamaha che, sulle spalle, avrà nel 2022 la pressione di doversi riconfermare.

“È Fabio Quartararo ad avere vinto il titolo quest’anno e ad avere pressione, sarà lui l’uomo da battere, il grande avversario contro cui lottare. Nel 2021 ho commesso degli errori, ci sono stati dei problemi, cose che non dovranno ripetersi”.

