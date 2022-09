Ducati, Jack Miller si toglie qualche sassolino dalla scarpa

29-09-2022 14:40

È un Jack Miller molto rinfrancato dalla vittoria di Motegi quello che, in Thailandia, si appresta ad andare a caccia di un prestigiosissimo bis consecutivo sul tracciato di Buriram.

“Naturalmente il meteo giocherà un ruolo fondamentale, ma in generale sono forte sul bagnato, quindi mi sento pronto per affrontare la gara in tutte le condizioni” ha detto a Paddock-GP il pilota australiano prima di lasciarsi andare a uno sfogo sul mancato rinnovo con Ducati.

“Vincere con il team ufficiale Ducati è stato per me un traguardo eccezionale. Ma non ho nemmeno intenzione di sedermi qui a fingere che tutto fosse rose e fiori. Ero stanco dei contratti di un anno. Dover giustificarsi ogni anno… ed essere costantemente interrogato dai media e da tutti gli altri è estenuante” ha dichiarato Miller non nascondendo come, all’interno della scuderia di Borgo Panigale, l’atmosfera non sia stata sempre delle migliori.