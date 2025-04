Duello Inter-Napoli, Capello non perdona i colleghi: bacchetta Conte e boccia anche Inzaghi

All’ex allenatore non sono piaciute le dichiarazioni del tecnico salentino prima della gara di Monza. Poi la critica alle scelte di formazione del nerazzurro a Bologna

Simone Inzaghi e Antonio Conte avranno anche il merito di aver portato Inter e Napoli a duellare per lo scudetto, ma per Fabio Capello non sono immuni da critiche, anzi. L’ex tecnico ha duramente attaccato l’allenatore dei partenopei per le dichiarazioni prima della gara di Monza, mentre se l’è presa con Inzaghi per le scelte di formazione a Bologna.

Napoli, Capello bacchetta Conte per le parole pre-Monza

La possibilità di vincere uno scudetto è troppo importante per metterla a repentaglio con sfoghi personali che rischiano di danneggiare la propria squadra: questa la lezione che Fabio Capello impartisce ad Antonio Conte dalle colonne della Gazzetta dello Sport.

In un’intervista al quotidiano, l’ex allenatore e oggi opinionista ha duramente attaccato il tecnico dei partenopei per le dichiarazioni rilasciate prima della partita col Monza. “Io credo che le parole di Conte abbiano rischiato seriamente di avere un impatto negativo sulla sua squadra a Monza – ha dichiarato Capello -. Dire che a Napoli certe cose non si possono fare mentre sei in piena corsa per lo scudetto, quasi l’obiettivo di vincere lo scudetto fosse una chimera… Mah, mi lascia un po’ perplesso tutta la polemica”.

Capello e la superficialità dell’Inter di Inzaghi

Ma Capello ne ha anche per Simone Inzaghi, l’altro contendente per lo scudetto con la sua Inter. Secondo l’ex allenatore, a Bologna i nerazzurri hanno accusato l’ennesimo calo di concentrazione del loro campionato. “Nella stagione dell’Inter c’è stata anche superficialità, come a Parma poche settimane fa – le parole di Capello -. Succede quando ti senti più forte e abbassi la soglia di concentrazione. Se l’Inter fa l’Inter, tendenzialmente vince. Ma quando non corre a 100, allora rischia contro chiunque”.

Inter, Capello critica la formazione scelta da Inzaghi

Secondo Capello, inoltre, Inzaghi avrebbe anche sbagliato la formazione titolare al Dall’Ara, in particolar modo nella scelta del sostituto di Thuram, indisponibile, accanto a Lautaro Martinez. “Non ho capito la scelta di Correa titolare e Arnautovic in panchina, posto che Thuram era indisponibile – la critica di Capello a Inzaghi – . Perché se l’austriaco non era in grado di giocare, allora non sarebbe neppure entrato nel finale con il Bayern qualche giorno prima. O in quello del Dall’Ara stesso. Insomma, come scelta tecnica mi convince proprio poco, specialmente se si tiene conto dei gol pesanti segnati da Arnautovic nell’ultimo mese, mese e mezzo”.