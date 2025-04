Inter, scatta sindrome "zeru tituli" mentre Napoli chiede a Conte di non rompere il giocattolo adesso

I tifosi interisti temono che Inzaghi possa perdere le redini nel finale di stagione. Anche i partenopei tesi dopo la bufera scatenata da Conte

Da ieri sera alle 20 circa, dopo l’eurogol di Orsolini che ha steso l’Inter, è cambiato tutto. Se fino a prima di Pasqua i nerazzurri erano favoriti per lo scudetto per la rosa superiore, i 3 punti di vantaggio e una condizione che appariva superiore rispetto a quella del Napoli, ecco che lo scenario si è capovolto. A 5 giornate dalla fine è tutto apertissimo per lo scudetto ma gli umori sono opposti.

Inter, da possibile triplete a bluff sul finale di stagione

Psicodramma Inter. Dal possibile sogno Triplete ora i tifosi temono i ‘zeru tituli’. La squadra di Inzaghi arriverà spaventata al match di semifinale di Coppa Italia ed ora la squadra di Antonio Conte appare addirittura favorita. Superate le preoccupazioni della gara contro il Monza, gli azzurri si ritrovano con un calendario nettamente più favorevole rispetto l’Inter che dovrà affrontare anche Lazio e Roma che sono ancora in piena corsa per la possibile entrata in Champions e ben piazzate in classifica.

Da Napoli si teme che Conte abbia rovinato l’atmosfera

Da Napoli però non c’è eccessivo ottimismo dopo la bufera scatenata da Conte. I commenti social, su entrambi i fronti, vedono da una parte i timori degli interisti e dall’altra la preghiera dei napoletani nei confronti del tecnico di smetterla con le polemiche e di rinviare tutto a fine campionato. C’è chi scrive: “Il signor Conte deve dichiararsi colpevole per aver scatenato una bufera insensata a 5 giornate dalla fine e dopo aver messo anche a rischio la vittoria contro il Monza.”

C’è poi chi teme: “In un anno ha regalato tanti risultati, punti, ma non bel gioco e se l’umore dovesse continuare ad essere questo la squadra crollerà dal punto di vista tecnico e mentale.”

E ancora: “Conte avrà tutte le ragioni di questo mondo ad attaccare De Laurentiis il noto magliaro romano ma il momento in cui lo fa è totalmente sbagliato. In un finale di stagione del genere pensasse a tenersi concentrato sulla squadra e sulle ultime gare da affrontare”.

Non si placano gli umori dei napoletani: “Un allenatore vincente sta zitto in questo momento finale e a fine stagione fa una conferenza mandando a quel paese gli addetti stampa (chiudendoli in uno sgabuzzino!!!) e poi vomitare tutto il veleno su De Laurentiis. Invece, così facendo ha creato una lotta intestina societaria che leva tranquillità e sicurezza alla squadra!!!!!!”.

E infine: “Ma Conte pensava di essere venuto al Real Madrid?! Lo sapeva benissimo cosa fosse il Napoli, certamente un po’ meno chi fosse DE LAURENTIIS…… Ma ora non deve scatenare ulteriori bufere…!”

I tifosi interisti temono il sorpasso del Napoli

Per Inzaghi la sconfitta di Bologna sarà indubbiamente una mazzata. Se prima l’Inter era padrone del proprio destino in Serie A, ora i nerazzurri non potranno più commettere altri passi falsi. I tifosi, intanto, restano imbestialiti: “Ma come è possibile regalare 10 minuti interi al Bologna nel finale di gara?!”

E ancora: “Inzaghi parla della rimessa laterale ma quando la facemmo noi in Supercoppa contro il Milan fu tutto ok. Alibi, alibi, alibi. Basta piangere e concentrazione massima… Ma ora il Napoli è favorito per il calendario facile.”

C’è poi chi scrive: “Il gol del Bologna era nell’aria: l’Inter è andata troppo in sofferenza negli ultimi minuti… Temo che il triplete ce lo possiamo scordare…”

C’è poi chi critica l’Inter: “Naturalmente in prima fila ci sono LauBestemmia e Barello Rotolino. Ma è normale tutto questo? Un vero e proprio accerchiamento da bulli. Spettacolo per cui veniamo derisi all’estero da sempre”.

E infine: “Posto che siete inutili mannaggia voi, ma è normale addosso all’arbitro in 15? Esattamente per cosa poi? Fosse una volta che accettano la sconfitta”