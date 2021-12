Durant anima Nets, Suns schiacciasassi

17-12-2021 07:18

Prosegue la marcia spedita di Nets e Suns ai vertici delle rispettive Conference.

Brooklyn è salda al comando ad Est, complice anche lo stop forzato dei Bulls. La marcia della squadra di Steve Nash è sicura nonostante il roster sia falcidiato dalle assenze causa Coronavirus. Contro i Sixers erano fuori in sette, ma è stato sufficiente il solito, super Kevin Durant, autore di 34 punti, 11 rimbalzi e 8 assist, con 13/24 al tiro.

Se poi si aggiungono i seasonal high di Nic Claxton e Blake Griffin, con 17 punti a testa, per Philadelphia è decisamente troppo, nonostante Joel Embiid faccia il possibile per rinviare la resa, con 32 punti, 9 rimbalzi e 6 assist come score finale. Coach Rivers ha tuttavia avuto poco dagli altri, eccetto Seth Curry (29 punti). Disastroso in particolare il contributo di Tobias Harris, autore di appena 11 punti con 3/17 al tiro. Troppo poco per evitare la terza sconfitta consecutiva.

Ancora più dominante la prestazione dei Suns, che contro Washington vincono di 20 (118-98) infilando il successo numero 22 nelle ultime 24 partite. Senza l’infortunato Booker ci pensano JaVale McGee (17 punti) e DeAndre Ayton (15 + 10 rimbalzi). Gli Wizards, mai in partita, pagano le tante assenze e incassano la settima sconfitta nelle ultime otto gare.

