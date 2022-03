Durant regala la vittoria ai Brooklyn Nets con 53 punti

13-03-2022 21:48

Il derby di New York è dei Brooklyn Nets, trascinati da una super prestazione di Kevin Durant nel match contro i Knicks. 53 punti, sei rimbalzi e nove assist: insieme a LeBron James e a Kyrie Irving, Durant è uno dei tre giocatori (finora) ad aver superato i 50 punti – in più di una partita – in questa stagione.

Lo score di Durant contro i Knicks è stato strabiliante con 19/37 dal campo e un 11/12 dalla lunetta, con l’aggiunta di sei rimbalzi e nove assist. Sottotono solo il rendimento da tre (4/13), ma grazie alla terza vittoria consecutiva i Nets sono risaliti tra le prime otto della Eastern Conference.

OMNISPORT