Dwars door Vlaanderen 2021: vince Dylan Van Baarle

In attesa del Giro delle Fiandre di domenica, l’ultimo antipasto prima della Ronde, è andato in scena oggi. Epilogo a sorpresa nei 184,1 chilometri della Dwars door Vlaanderen, da Roeselare a Waregem: a vincere in solitaria è l’olandese Dylan Van Baarle della Ineos Grenadiers, giunto al suo quinto successo in carriera.

La corsa si è sviluppata con velocità sostenute soprattutto nella prima ora, poi purtroppo tantissime le cadute nel plotone. La più sfortunata quella che ha coinvolto Elia Viviani e Matteo Trentin, con il campione olimpico di Rio nell’omnium costretto al ritiro e portato in ospedale.

A circa 50 chilometri dal traguardo l’attacco importante e decisivo per Dylan Van Baarle. L’olandese ha sfruttato un momento di marcamento tra i corridori per andare via in solitaria, guadagnando una trentina di secondi su tutti i rivali che non sono riusciti ad andare a riprenderlo. Secondo posto per Christophe Laporte (Cofidis), poi il belga Tim Merlier (Alpecin Fenix) e Yves Lampaert (Deceuninck Quick-Step).

OMNISPORT | 31-03-2021 16:55