Dybala: "Amo la Juve, su di me tante cose non vere"

Paulo Dybala ha commentato ai microfoni di Sky Sport il suo ritorno al gol dopo cinque mesi nella vittoria ella Juventus a Marassi per 3-1 contro il Genoa.

”Ne avevo bisogno, erano tante partite che non ero sereno – dice l’attaccante argentino -. Non ero io. L’anno scorso è stato incredibile e quest’anno ho iniziato tutto il contrario. Guardavo tutto, pensavo a mille cose e penso che questo sia lo sbaglio più grande. Uno deve entrare in campo sereno”.

Parole dolci da parte sua per il tecnico Andrea Pirlo che l’ha sostenuto anche nei momenti più difficili: “Con il mister ho un grandissimo rapporto. Parliamo sempre, e lui è uno che non parla. Mi ha dato tanta fiducia quando gli hanno fatto delle domande, ha parlato molto bene di me. Io gli devo dare ancora tanto”.

Sulle voci di mercato che ormai da settimane lo tirano in ballo Dybala è lapidario: “Purtroppo si dicono tante cose non vere. Il mio agente è stato a Torino per tanto tempo e non è stato chiamato, quindi mi dispiace quando si parla di soldi e di cifre inventate. Sarebbe bello che si dicesse la verità. Parlare di cifre nella situazione in cui siamo adesso mette la gente contro di me, con tutto l’amore che ho la Juventus. Io amo la Juve. L’ho sempre detto. Queste cose vengono dette per metterli contro di me. Sono molto leale a questo club e la gente lo sa”.

OMNISPORT | 13-12-2020 22:12