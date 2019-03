Dybala, appello ai tifosi dopo la notte dei veleni

L’atmosfera surreale dello Stadium nella serata di Juventus-Udineseha scosso anche Paulo Dybala. Doveva essere una serata di festa, l’ennesima di un campionato trionfale, da record per i colori bianconeri; il modo migliore per caricarsi, galvanizzarsi insieme in vista della grande notte con l’Atletico. E invece è stata la notte dei veleni, delle polemiche e delle curve contro, con una spaccatura sempre più evidente tra le diverse anime del tifo organizzato bianconero. Non è un caso, probabilmente, che in mattinata la Joya bianconera abbia rivolto un certo tipo di messaggio ai sostenitori della Juventus.

Il post – Su Instagram Dybala ha scritto un post significativo rivolgendosi direttamente ai tifosi in più lingue: spagnolo, italiano, inglese. “Le ferite passano, la voglia di combattere mai (M.Ali). Abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno del massimo da ciascuno di voi. Insieme, #finoallafine”, il testo del messaggio dell’argentino, contornato da pallini di colore bianco e nero.

Le reazioni – E i tifosi? Tanti i messaggi in replica all’appello del trequartista della Juve. “Siamo tutti con voi, forza Paulo”, scrivono in molti. “Io ci credo ancora” è un altro tra i messaggi più gettonati. Ma non mancano le voci polemiche. “Tirate fuori le palle martedì! Il sostegno dei tifosi (specie quelli da casa) c’è sempre! Sui social siete dei fenomeni, fate lo stesso in campo”, scrive un fan del 1992. Mentre un altro annuncia: “Purtroppo Paulo martedì dovrete fare a meno della SUD…però siamo con voi…sempre!!!“.

SPORTEVAI | 09-03-2019 13:00