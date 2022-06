Dybala-Inter, ci siamo: la Joya avrebbe accettato l'offerta

14-06-2022 10:27

L’apertura odierna della Gazzetta dello Sport è emblematica: Paulo Dybala avrebbe detto si all’Inter, accettando dunque l’offerta di Beppe Marotta e dunque facendo uno sgarbo enorme ai suoi vecchi tifosi juventini.

Ormai ovviamente la parola sgarbo non ci sta più nel professionismo moderno, ma l’Inter sta diventando sempre più brava ad avventarsi sui giocatori svincolati di altre rivali. Una strategia che sta dando i suoi frutti. Sembra che decisiva per questa trattativa sia stata la mamma della Joya, Alicia. Previsto prestissimo un incontro tra Marotta e Antun (agente dell’argentino) per definire i dettagli dell’operazione.