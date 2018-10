Dybala svela mosse Allegri, posta foto con schemi e tattiche

Voleva essere solo un tweet gioioso, per festeggiare una vittoria sofferta contro l’Empoli e la prima volta con la fascia di capitano al braccio ma Paulo Dybala ha commesso un’ingenuità clamorosa sui social. Nel postare l’immagine di sé gioioso assieme a Cristiano Ronaldo ha inquadrato un foglio appiccicato con lo scotch alla parete degli spogliatoi, con gli schemi di Allegri. In particolare ci sono tutti gli accorgimenti che il tecnico della Juventus aveva previsto sui calci piazzati e sulle palle inattive. Si distinguono chiaramente dalla foto le mosse dell’allenatore che aveva predisposto gli accoppiamenti di marcatura: ci sarebbe dovuto essere Chiellini a marcare Silvestre – notoriamente abile sui colpi di testa. Poi Bonucci su Antonelli, Alex Sandro su Krunic, Matuidi su Di Lorenzo e De Sciglio su Caputo.

TUTTE LE MOSSE – Nel maxi-foglio prestampato e compilato con pennarello blu, si scopre anche dell’altro, ovvero i posizionamenti sulle punizioni empolesi: su quelle laterali basse devono restare fuori area Bernardeschi e Pjanic, mentre marcano a zona Bentancur e Cristiano Ronaldo. Su una punizione laterale alta, invece, il dieci resta in barriera, mentre hanno la consegna di restare fuori area Bernardeschi più De Sciglio. Insomma tutti i segreti del conte Max spiattellati al mondo intero, compreso il dettaglio delle punizioni centrali con le disposizioni per gli uomini in barriera che dovevano essere Pjanic, Cristiano, Bentancur e Matuidi. Dybala ha scritto sul post: “La prima da capitano non si dimentica mai”. Ma ora anche i tecnici rivali non dimenticheranno mai le strategie di Allegri.

SPORTEVAI | 28-10-2018 10:22