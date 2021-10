Dybala torna in gruppo: verso la convocazione per Inter-Juventus

22-10-2021 15:24

Dopo quasi un mese di assenza Paulo Dybala rivede la luce. L’argentino, uscito per infortunio e in lacrime durante la gara di campionato contro la Sampdoria dello scorso 26 settembre, è tornato a lavorare in gruppo.

Dybala in realtà sperava di poter essere a disposizione già contro la Roma ma lo staff medico ha preferito essere prudente, anche considerata la recente storia clinica del giocatore.

Adesso però il problema muscolare accusato a fine settembre sembra definitivamente alle spalle e Dybala dovrebbe rientrare tra i convocati proprio in occasione di Inter-Juventus, gara sulla quale ha spesso lasciato il segno.

Ovviamente l’argentino a ‘San Siro’ partirebbe dalla panchina, pronto a subentrare in caso di necessità o per mettere preziosi minuti nelle gambe in vista dei prossimi impegni.

OMNISPORT