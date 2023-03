Dzeko ed Inter sempre più vicini, il rinnovo è possibile

Dopo una distanza iniziale le parti si avvicinano, ora spetta all’Inter

La sessione di calciomercato estiva si avvicina sempre di più e, come ogni anno, iniziano ad intravedersi i potenziali svincolati di lusso. Ad oggi, tra i big in scadenza che non hanno ancora il futuro ben vincolato dal contratto, risulta sicuramente l’attaccante bosniaco Edin Dzeko.

L’esperto bomber (ex Roma e Manchester City) potrebbe rimanere legato con l’Inter. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport, nonostante un’iniziale lontananza tra le parti, le parti si starebbero sempre di più avvicinando: l’attaccante bosniaco ha aperto al rinnovo per un altro anno, la richiesta del bosniaco si aggira sui 5 milioni a stagione.

La decisione finale ora passa ai dirigenti nerazzurri, inizialmente le richieste del bosniaco – sempre secondo quanto raccolto dalla Gazzetta Dello Sport – si basavano sulla volontà di firmare un biennale. Ora, tramontata questa possibilità, le parti discutono per trovare un accordo che accontenterebbe tutti.

I numeri di Dzeko

Ad oggi i numeri del centravanti bosniaco (classe 1886) sono di assoluto livello, nonostante l’età. Dzeko in Serie A è sceso in campo in ben 27 occasioni diverse trovando la via del gol in ben 7 occasion. Dzeko è stato prezioso anche aiutando i compagni, fornendo – sempre in Campionato – 4 assist.

In Champion League, ad ora, il bosniaco è sceso in campo in 8 occasioni ed ha collezionato un bottino personale di 3 reti ed 1 assist. Nonostante l’età, in questa stagione, Dzeko si è reso utile all’Inter in 38 occasioni per un totale di 2206 minuti (fonte Transfermarkt).

I Pro ed i Contro del rinnovo

Nonostante l’età non più giovanile, e considerando la partenza certa di Lukaku – l’Inter non potrebbe privarsi di un altro big – esperto – nel reparto offensivo. La richiesta di 5 milioni annui da parte del bosniaco potrebbe spaventare la dirigenza nerazzurra che, per un futuro 38enne, potrebbe voler proporre di meno. La palla, ora, spetta ai dirigenti della squadra milanese.