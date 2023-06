Dzeko lascia l'Inter: accettata un'offerta ufficiale

Il bomber bosniaco potrebbe chiudere la carriera in Turchia

16-06-2023 16:38

Edin Dzeko lascerà l’Inter: secondo i media turchi il bomber bosniaco avrebbe accettato una proposta del Fenerbahce. Lunedì il suo agente Alessandro Lucci avrebbe incontrato ad Istanbul gli emissari del club turco, che gli hanno proposto un biennale da 4,5 milioni di euro a stagione, difficilmente rifiutabile.

Dzeko avrebbe invece detto no all’offerta dell’Inter di un contratto di un anno più uno opzionale, sulle stesse cifre di quelle del Fenerbahce. Il bomber bosniaco, che lascerà i nerazzurri a parametro zero il 30 giugno, potrebbe così chiudere la sua carriera in Turchia.