Dzeko - Sanchez: non s'ha da fare, c'è il nodo ingaggi

Il calciomercato si sta per concludere e intanto impazzano le ultime notizie relative a possibili scambi e acquisti.

In queste ore tanto si è parlato di un ipotetico scambio tra Edin Dzeko-Alexis Sanchez: secondo “Gazzetta Dello Sport” l’asse Roma – Milano ha subito però un vero e proprio rallentamento se non un vero stop.

Da mesi il nome dell’attaccante bosniaco è continuamente accostato ai nerazzurri ma sembra che anche in questa occasione l’affare non andrà in porto. Il motivo? Ci sarebbe un problema legato agli ingaggi.

La rosea sostiene come a far saltare tutto siano state le differenze di ingaggi tra i due calciatori. I nerazzurri avevano cercato di “aggirare” il problema, che da subito si è presentato, offrendo anche Pinamonti cosa che però non sembra sia bastata come mossa.

Poi, il calciomercato lo insegna, mai dire mai ma ad oggi, 29 gennaio, la trattativa sembra naufragata. Già oggi, alla vigilia della sfida con il Benevento sono arrivate parole chiare dal tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte : ” Io non ho chiesto niente. Dzeko è della Roma, poi se qualcuno vuole andare via è un altro discorso. Non destabilizzate però con cose che non vere: io non ho chiesto nulla”.

Insomma l’allenatore non avrebbe fatto nessuna richiesta per un giocatore che già nel 2019 era però nella sua lista dei desideri per formare un attacco con Lukaku e Lautaro Martinez.

Oggi, Dzeko, sembra però destinato a rimanere, al momento, quasi da divorziato in casa, alla Roma e alla corte di Paulo Fonseca che comunque non è e detto rimanga a lungo sulla panchina giallorossa.

Allo stesso tempo il cileno Sanchez rimarrà invece insoddisfatto: il giocatore infatti avrebbe espresso la volontà di cambiare maglia per riuscire a essere impiegato maggiormente.

OMNISPORT | 29-01-2021 20:08