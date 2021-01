Scambio Dzeko-Sanchez, l'Inter si gioca l'asso

Potrebbe essere il colpo più importante di questo mercato invernale: Edin Dzeko all’Inter e Alexis Sanchez alla Roma. La trattativa sarebbe in corso e ci sarebbe la volontà, soprattutto da parte dell’Inter, di arrivare, il prima possibile, alla classica fumata bianca.

Non mancherebbero gli ostacoli. In primis, il gruppo Suning non vorrebbe spendere un solo euro. Al momento, ci sarebbero quattro milioni di euro di disavanzo tra i due stipendi lordi (il cileno gode del Decreto Crescita, il bosniaco no).

La società nerazzurra, secondo la Gazzetta dello Sport, starebbe pensando di colmare il gap con l’inserimento di una contropartita tecnica gradita ai vertici giallorossi. Il giocatore individuato sarebbe Andrea Pinamonti.

Il giovane attaccante di proprietà dei nerazzurri guadagna circa due milioni di euro netti a stagione e, soprattutto, potrebbe tornare utile ai giallorossi, visti che diventerebbe una valida alternativa a Borja Mayoral.

Molto dipenderà anche dalla volontà di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno sarebbe ben disposto all’idea di trasferirsi alla Roma, anche perchè con i giallorossi probabilmente avrebbe più spazio in campo.

I dubbi dell’Inter sarebbero, invece, di natura tattica. La presenza di Edin Dzeko potrebbe mettere in crisi le certezze di Lautaro Martinez. L’argentino, alle prese con il rinnovo di contratto, potrebbe sentirsi sotto pressione e messo in discussione.

Le parti in gioco dovrebbero incontrarsi a breve per un altro faccia a faccia. Potrebbe essere quello decisivo per lo scambio Dzeko-Sanchez. Sarebbe il colpo di mercato più effervescente di gennaio.

OMNISPORT | 29-01-2021 08:53