Inter, agenti Lautaro: "Non abbiamo parlato di rinnovo"

Uno dei temi caldi in casa Inter è il rinnovo di Lautaro. L’attaccante nerazzurro, che guadagna 2,5 milioni, vorrebbe incassare almeno il doppio. Per la società, l’argentino è un perno fondamentale per il futuro e l’idea è quella di continuare insieme.

Nella sede dell’Inter, oggi si sono visti Beto Yaquè e Rolando Zarate, gli agenti di Lautaro Martinez: “Abbiamo anticipato la riunione per il tema del Covid. Lautaro è felice all’Inter, non abbiamo parlato del rinnovo e nemmeno della clausola”. Tutto rinviato, a quanto pare.

OMNISPORT | 20-01-2021 21:14