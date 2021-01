Inter-Roma, proposto lo scambio di punte: botto finale di mercato

Il mercato invernale di Serie A, quest’anno ridotto a causa della crisi economica provocata dalla pandemia, potrebbe avere un sussulto proprio negli ultimi giorni della sessione. Al centro di tutto c’è Edin Dzeko: il bomber bosniaco è in rotta di collisione con Paulo Fonseca e al momento non si allena con il resto della squadra per punizione.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, i giallorossi hanno prima pensato a uno scambio con Mauro Icardi del Psg, poi hanno proposto all’Inter uno scambio di prestiti, che vedrebbe Alexis Sanchez sbarcare a Roma e Dzeko arrivare a Milano

Una trattativa complessa che l’Inter sta valutando in queste ore per trovare una quadratura economica, considerate le disposizioni di Suning, che ha vietato investimenti. Dal punto di vista tecnico, Edin Dzeko sarebbe l’ideale per Antonio Conte, che lo richiede ormai da due anni, ma sotto il profilo economico ci sono problemi.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta propende verso il no: gli stipendi dei due giocatori sono praticamente identici (7 milioni di euro contro 7,5) ma lo stipendio lordo è differente in virtù del regime agevolato per gli sportivi impatriati, uno status di cui gode Sanchez e non Dzeko. La spesa dei nerazzurri non sarebbe quindi a zero. La porta non è comunque del tutto chiusa, e nelle prossime ore e giorni potrebbero arrivare novità.

