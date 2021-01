Roma: ecco il sogno di Dzeko

Non c’è ancora pace a Trigoria per la Roma. Il reintegro in squadra – se mai avverrà – di Edin Dzeko, è davvero ancora molto lontano. Proprio ieri, mister Fonseca ha detto no alla possibilità di far tornare l’attaccante bosniaco ad allenarsi in gruppo con i compagni.

Cosa succederà adesso? Da una parte si pensa che ci vorrà ancora un pò di tempo e delle scuse ufficiali da parte del giocatore verso l’allenatore; dall’altra c’è chi pensa che ormai il tempo a Roma per il numero 9 sia finito.

E Dzeko cosa pensa? Il sogno del bosniaco è quello di tornare a giocare ed essere protagonista in Premier League. Il suo nuovo agente sta sondando il terreno in primis col Manchester City, sua ex squadra. I “citizens” di Guardiola però, in attacco sono al completo e il primo no è stato abbastanza deciso. Il West Ham non è un’opzione praticabile perché il bosniaco punta a giocare in Europa e per vincere titoli e dunque resta in piedi il Manchester United che non si è ancora mossa, ma che da Cavani, per ora, non ha ricevuto abbastanza.

A questo punto rimarrebbe il Chelsea. i”blues” sono un’altra possibilità anche se Tuchel ha già dimostrato di voler puntare su Giroud, nome che era già finito anche nella lista dei potenziali sostituti. Visto come stanno le cose, il sogno di Dzeko pare destinato a rimanere tale. Probabile che la Roma a questo punto faccia pressione sull’attaccante affinché trovi la strada per ottenere il “perdono” dell’allenatore.

