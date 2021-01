Scambio Sanchez-Dzeko: Zazzaroni agita il web

Non si placano le polemiche sullo scambio che sta infuocando le ultime ore di mercato sulla tratta Roma-Milano dove giallorossi e l’Inter stanno seriamente trattando la trade che porterebbe Dzeko e Sanchez a scambiarsi le maglie. Un’esigenza, quasi, dei capitolini dopo lo screzio, per ora insoluto, tra la punta bosniaca e l’allenatore Fonseca. Tutti si stanno esprimendo in merito e lo ha fatto stamattina anche Ivan Zazzaroni con un duro editoriale dalle colonne del suo giornale, il Corriere dello Sport.

Dzeko-Sanchez, Zazzaroni: “Proposta indecente!”

Sarebbe la degna conclusione col botto di un mercato di gennaio quanto mai povero e insipido. Il colpo dopo un mese di trattative senza colpi appunto. Dzeko all’Inter, sarebbe la volta giusta dopo tanti ammiccamenti sfumati sul più bello, e Sanchez a cercare nuova linfa alla Roma come già successo a Pedro e Mkhitaryan. Le due società continuano in queste ore la trattativa, che presenta alcuni scogli, ma che potrebbe finire in porto nelle ultime ore di mercato.

Uno scambio, alla pari o quasi, che non è ben visto da Ivan Zazzaroni. Il direttore del Corriere dello Sport ha espresso tutte le sue perplessità, in maniera anche dura, in un editoriale sul giornale da lui diretto: “Dzeko-Sanchez, questo scambio ha in chiave romanista i caratteri della proposta indecente – ha scritto il giornalista – Premetto che nello scontro tra il centravanti e Fonseca siamo dalla parte dell’allenatore. Dzeko per Sanchez non s’ha da fare, la Roma dovrebbe dare all’Inter la sua punta titolare per la terza scelta di Conte. E a pagare sarebbe Fonseca, che verrebbe accusato di aver incoraggiato la cessione alle prime sconfitte. E poi Sanchez è un surrogato di Pedro”.

Tifosi interisti contro Zazzaroni: “Ce l’hai con l’Inter”

La cosa ha fatto adirare molto i tifosi dell’Inter che già mal sopportavano Zazzaroni dopo le notizie divulgate sulle difficoltà economiche del gruppo Suning e le ipotesi di vendita del club e allora non c’è due senza tre, i giudizi sono al fulmicotone: “Zazzaroni quando vede Inter è come il toro che vede rosso. Ha il fegato spappolato. Non succede ma se succede che fanno lo scambio, a sto punto si gode doppio”, “Troppa importanza al CorSport e Zazzaroni. Sono loro che hanno bisogno dell’Inter per campare, noi possiamo vivere anche senza. Pensiamo al Benevento, perché dopo inizia un febbraio micidiale. Uscirne alla grande sarebbe il modo migliore per chiudere la bocca a tutti”.

Social interisti scatenati: “Zazzaroni evidentemente avrà subito, nella sua illuminata e straordinaria mente, qualche torto da Marotta”, “Zazzaroni fa un editoriale da tifoso in un giornale nazionale…SCHIFO”, “Quindi secondo #Zazzaroni la #Roma dovrebbe tenere #Dzeko, cui non è permesso neanche allenarsi con il gruppo, non acquisire un giocatore importante come #Sanchez, per non “rinforzare” l’#Inter che non è neanche una sua diretta contendente”.

