Cessione Inter: accelerazione per la svolta. Mercato incerto

La cessione dell’Inter alla BC Partners è sempre più concreto: il termine della due diligence sui conti della società di Suning e degli Zhang è il preludio all’offerta che verrà avanzata dal fondo per rilevare il pacchetto di maggioranza e dunque il controllo del club.

Le ipotesi sul piatto per la cessione dell’Inter

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la scelta è tra l’acquisto della maggioranza subito oppure una quota di minoranza con tappe concordate per arrivare alla maggioranza nell’arco di 12-24 mesi.

In corsa, come noto, ci sono anche altri fondi, tutti attratti dal teaser di Goldman Sachs, advisor dei cinesi, ma il fondo inglese, affiancato dall’advisor Tifosy, che fa riferimento a Gianluca Vialli, gode ancora del periodo di esclusiva che permette un vantaggio.

Sul tavolo ci sono ancora le ipotesi legate quote che Nikos Stathopoulos punta a rilevare: il Sole 24Ore ha parlato del 51% con Suning al 49%, ma è filtrata anche l’opzione di un “consorzio finanziario” con più fondi che affiancherebbero BC Partners. Una soluzione tecnica che però non evita la conclusione di un avvicendamento della proprietà.

Il mercato dell’Inter: stop a grandi investimenti

E con le sue conseguenze sul mercato. D’altronde, in tempi non così remoti, Piero Ausilio aveva ribadito che l’Inter non aveva le condizioni a livello finanziario per affrontare anche solo l’idea di un acquisto di peso. Frasi che allora sembrarono esagerate e preludio di un cambio di quota e di livello. E di proprietà, alla luce dell’evoluzione dei fatti.

Le uscite di Christian Eriksen e di Iva Perisic sembrano così più legate all’ingaggio che ad altro e al progetto di una Inter giovane, fondata sul vivaio, secondo le stesse direttrici adottate dal Milan.

In ambienti finanziari la sensazione è che un primo faccia a faccia cruciale tra le parti sia questione di giorni, stando al Corsport. Voci riportano id un vertice entro la metà di febbraio in Europa e che per l’occasione tornerebbe da Nanchino anche il presidente Steven Zhang. Magari per assistere a una delle ultime partite dell’Inter dell’era cinese.

VIRGILIO SPORT | 29-01-2021 10:46