E' la Juventus o la Next Gen? Da Montero jr a Owusu e Pugno i 5 baby chiamati per la gara con il Lecce

Chi sono i cinque giovani aggregati da Thiago Motta per la trasferta di Lecce, tra emergenza infortuni e meritocrazia. Da Montero jr a Pugno

Saranno campioni. Cinque giovani, tra cui due della Next Gen e tre della Primavera, sono stati aggregati alla squadra di Thiago Motta per la trasferta contro il Lecce in Serie A. L’emergenza infortuni ha spinto il neo tecnico bianconero a correre ai ripari per allungare la rosa. Infatti, in prima squadra, sono stati chiamati i talenti Montero, Papadopoulos, Owusu, Pagnucco e Pugno, tutti protagonisti nelle rispettive categorie giovanili. Ecco chi sono e quali caratteristiche li distinguono.

L’appello di Thiago Motta

Il tecnico bianconero ieri ha fatto l’appello in conferenza, prima i nove assenti: “Gli indisponibili sono Bremer, Nico Gonzalez, Milik, Douglas Luiz, Adzic, Cabal, Vlahovic, Savona e McKennie, loro non saranno con noi”. Poi gli aggregati tra i baby, chiamati tutti per nome: “Vengono con noi Christos, Filippo, Augusto, Alfonso e Diego”. Ma chi sono Christos, Filippo, Augusto, Alfonso e Diego?

Juventus, Alfonso Montero: il difensore figlio d’arte

Il più giovane del gruppo è Alfonso Montero, classe 2007, figlio dell’ex tecnico della Next Gen ed ex bandiera bianconera Paolo Montero. Difensore centrale di 185 cm, Montero ha giocato sia nell’Under 17 che nell’Under 19 bianconera, facendosi notare anche con la maglia dell’Uruguay Under 20. Forte fisicamente e versatile, può ricoprire il ruolo di centrale di destra o terzino destro, dimostrando grande maturità per la sua età.

Christos Papadopoulos: il trequartista greco già in Serie A

Il più esperto tra i convocati è Christos Papadopoulos, centrocampista offensivo del 2004, già visto in Serie A con il Genoa. Il greco è cresciuto nell’Iraklis Larisas e, dopo il passaggio al Genoa, è arrivato in prestito alla Juventus. Gilardino lo ha fatto debuttare in Serie A contro il Milan, e quest’anno ha collezionato 12 presenze con la Next Gen. La sua tecnica e visione di gioco lo rendono una pedina interessante per il futuro.

Juve, Augusto Owusu: il centrocampista dal nome iconico

Augusto Owusu, classe 2005, porta un secondo nome importante: Seedorf. Instancabile e dotato di buona tecnica, il giovane centrocampista si distingue per la capacità di fare filtro e ripartire con velocità. Dopo un’esperienza in prestito alla Reggiana, è tornato alla Juventus, dove è diventato un punto di riferimento per la Next Gen in una stagione difficile.

Filippo Pagnucco e Diego Pugno: i gioielli della Primavera

Tra i convocati ci sono anche due giovani della Primavera: Filippo Pagnucco, esterno classe 2006, e Diego Pugno, attaccante dello stesso anno. Pagnucco, arrivato dal Pordenone a 14 anni, è un esterno poliedrico, capace di giocare sia come ala pura che come laterale a tutta fascia. Pugno, centravanti dal fiuto del gol, è approdato alla Juventus nel 2021 dal Borgaro ed è un elemento cardine della Primavera di Magnanelli.

