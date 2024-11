Probabili formazioni e indisponibili della 14a giornata: Inter-Fiorentina, Toro-Napoli, Lecce-Juve e le altre

Serie A 2024-25, 14° giornata. Chi gioca e chi è assente nelle dieci partite previste nel prossimo turno di campionato

Per la quattordicesima giornata del campionato sono in programma diverse partite importanti sia per le zone alte della classifica sia per quella bassa. E proprio con la parte bassa di comincia. In Cagliari-Verona si annuncia battaglia e formazioni quasi al completo. Invece in Como-Monza la situazione è ben diversa con entrambe le squadre costrette a rinunciare ad alcuni giocatori importanti per squalifiche (Dossena e Izzo) e infortuni (Strefezza e Sergi Roberto da una parte; Pessina e Gagliardini dall’altra). Il Milan contro l’Empoli dovrebbe lanciare alcuni cambi visto l’impegno di Champions di soli 3 giorni prima; così come il Bologna contro il Venezia, dovrà invertire la rotta puntando sull’entusiasmo di chi ha giocato meno. Anche la Lazio non dovrebbe avere particolari problemi di formazione a Parma e ancora meglio sta il Napoli che ha praticamente tutti i giocatori a disposizione contro il Toro che come al solito deve rinunciare a Zapata e Ilic. Nel big match del Franchi l’Inter dovrà reinventarsi la difesa, dato il contemporaneo forfait di Acerbi e Pavard; la Juve a Lecce con gli ormai consueti ranghi ridottissimi: completamente spuntata e con alcune incognite sulla tenuta di alcuni protagonisti della trasferta inglese di Champions.

Tutte le probabili formazioni

Venerdì 29 Novembre 2024 ore 20:45 Cagliari 4-2-3-1 Hellas Verona 3-5-2 Probabili titolari A. Sherri (71) G. Zappa (28) Y. Mina (26) S. Luperto (6) T. Augello (3) M. Adopo (8) R. Marin (18) N. Zortea (19) G. Gaetano (70) Zito Luvumbo (77) R. Piccoli (91) Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp Probabili titolari L. Montipò (1) F. Daniliuc (4) G. Magnani (23) P. Dawidowicz (27) J. Tchatchoua (38) S. Serdar (25) D. Lazović (8) A. Harroui (18) D. Bradarić (12) C. Tengstedt (11) D. Mosquera (35) Riserve G. Ciocci, S. Scuffet, Paulo Azzi, A. Obert, J. Palomino, M. Wieteska, A. Deiola, J. Jankto, A. Makoumbou, M. Prati, N. Viola, M. Felici, G. Lapadula, K. Mutandwa, L. Pavoletti A. Berardi, S. Perilli, D. Faraoni, D. Ghilardi, Y. Okou, Dani Silva, G. Kastanos, A. Sishuba, T. Suslov, F. Alidou, A. Cissè, M. Lambourde, Dailon Livramento, A. Sarr Squalificati - - Indisponibili - O. Duda - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 16-12-2024 , M. Frese - Infortunio al ginocchio - Rientra il 13-01-2025 , J. Cruz - Infortunio alla coscia - Rientra il 06-01-2025 Sabato 30 Novembre 2024 ore 15:00 Como 4-2-3-1 Monza 3-4-2-1 Probabili titolari E. Audero (1) E. Goldaniga (5) F. Barba (93) M. Sala (3) Alberto Moreno (18) Y. Engelhardt (26) L. da Cunha (33) S. Verdi (90) N. Paz (79) A. Fadera (16) P. Cutrone (10) Probabili titolari S. Turati (30) L. Caldirola (5) Pablo Marí (22) A. Carboni (44) S. Birindelli (19) W. Bondo (38) A. Bianco (42) G. Kyriakopoulos (77) Dany Mota (47) D. Maldini (14) M. Đurić (11) Riserve Pepe Reina, A. Chiesa, W. Feola, Fellipe Jack, D. Baselli, M. Braunöder, A. Iovine, A. Belotti, A. Cerri, F. Chinetti A. Mazza, S. Pizzignacco, Pedro Pereira, N. Postiglione, L. Colombo, S. Sensi, M. Valoti, G. Caprari, P. Ciurria, O. Forson, M. Marić, A. Petagna, S. Vignato Squalificati A. Dossena - Termina il 01-12-2024 A. Izzo - Termina il 01-12-2024 Indisponibili Sergi Roberto - Strappo muscolare - Rientra il 09-12-2024 , L. Mazzitelli - Lesione al polpaccio - Rientra il 01-12-2024 , A. Gabrielloni - Strappo muscolare - Rientra il 09-12-2024 , Gabriel Strefezza - Infortunio all'inguine - Rientra il 01-12-2024 , B. Kone - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 06-01-2025 , Ali Jasim - Distorsione alla caviglia D. D'Ambrosio - Altro, A. Cragno - Infortunio alla spalla - Rientra il 01-12-2024 , R. Gagliardini - Infortunio alla coscia, M. Pessina - Infortunio alla coscia - Rientra il 03-02-2025 Sabato 30 Novembre 2024 ore 18:00 Milan 4-2-3-1 Empoli 3-4-2-1 Probabili titolari M. Maignan (16) Emerson Royal (22) M. Gabbia (46) M. Thiaw (28) T. Hernández (19) T. Reijnders (14) Y. Fofana (29) C. Pulišić (11) R. Loftus-Cheek (8) Rafael Leão (10) T. Abraham (90) Probabili titolari D. Vásquez (23) S. Goglichidze (2) A. Ismajli (34) M. Viti (21) E. Gyasi (11) L. Henderson (6) Y. Maleh (93) G. Pezzella (3) L. Colombo (29) L. Cacace (13) P. Pellegri (9) Riserve N. Raveyre, M. Sportiello, D. Calabria, S. Pavlović, F. Tomori, Y. Musah, F. Terracciano, F. Camarda, S. Chukwueze, Álvaro Morata, N. Okafor S. Perisan, J. Seghetti, L. Marianucci, J. Sambia, L. Tosto, T. Anjorin, L. Belardinelli, E. Ekong, S. Esposito, I. Konate, O. Solbakken Squalificati - - Indisponibili A. Florenzi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-03-2025 , L. Jović - Altro - Rientra il 01-12-2024 , I. Bennacer - Lesione al polpaccio - Rientra il 16-01-2025 A. Grassi - Distorsione alla caviglia, T. Ebuehi - Lesione del legamento crociato anteriore, N. Haas - Lesione del legamento crociato anteriore, S. Żurkowski - Distorsione alla caviglia, J. Fazzini - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 02-12-2024 Sabato 30 Novembre 2024 ore 20:45 Bologna 4-2-3-1 Venezia 3-4-2-1 Probabili titolari F. Ravaglia (34) S. Posch (3) S. Beukema (31) N. Casale (15) Juan Miranda (33) N. Moro (6) R. Freuler (8) R. Orsolini (7) J. Odgaard (21) B. Domínguez (30) S. Castro (9) Probabili titolari F. Stanković (35) J. Idzes (4) M. Svoboda (30) M. Šverko (33) A. Candela (27) A. Duncan (32) H. Nicolussi (14) R. Haps (5) G. Oristanio (11) G. Busio (6) J. Pohjanpalo (20) Riserve N. Bagnolini, Ł. Skorupski, T. Corazza, L. De Silvestri, E. Holm, C. Lykogiannis, G. Fabbian, K. Urbański, T. Dallinga, J. Karlsson, D. Ndoye M. Grandi, Bruno, G. Altare, F. Carboni, R. Sagrado, J. Schingtienne, B. Bjarkason, I. Doumbia, M. Ellertsson, M. Kofod Andersen, J. Yeboah, D. Črnigoj, C. Gytkjær, A. Raimondo Squalificati - - Indisponibili M. Aebischer - Infortunio all'inguine - Rientra il 16-12-2024 , O. El Azzouzi - Infortunio al ginocchio - Rientra il 16-12-2024 , N. Cambiaghi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 03-03-2025 J. Joronen - Infortunio al ginocchio, F. Zampano - Altro Domenica 1 Dicembre 2024 ore 12:30 Udinese 3-5-2 Genoa 4-5-1 Probabili titolari M. Okoye (40) L. Giannetti (30) C. Kabasele (27) I. Touré (95) K. Ehizibue (19) S. Lovrić (8) J. Karlström (25) Oier Zarraga (6) H. Kamara (11) F. Thauvin (10) K. Davis (9) Probabili titolari N. Leali (1) S. Sabelli (20) M. Bani (13) A. Matturro (33) Aarón Martín (3) A. Zanoli (59) M. Thorsby (2) M. Badelj (47) M. Frendrup (32) F. Miretti (23) A. Pinamonti (19) Riserve D. Padelli, R. Sava, J. Abankwah, E. Ebosse, M. Palma, T. Kristensen, J. Zemura, A. Atta, J. Ekkelenkamp, Rui Modesto, L. Lucca, D. Pizarro, Brenner P. Gollini, D. Sommariva, A. Marcandalli, B. Norton-Cuffy, A. Vogliacco, J. Vásquez, F. Accornero, E. Bohinen, P. Masini, F. Melegoni, G. Pereiro, D. Ankeye, M. Balotelli, Vítinha, Junior Messias Squalificati J. Bijol - Termina il 02-12-2024 - Indisponibili A. Sánchez - Infortunio all'inguine - Rientra il 02-12-2024 , Deulofeu - Lesione del legamento crociato anteriore, M. Payero - Infortunio al ginocchio R. Malinovskyi - Distorsione alla caviglia - Rientra il 28-02-2025 , C. Ekuban - Infortunio alla coscia, K. De Winter - Infortunio alla coscia - Rientra il 02-12-2024 , J. Ekhator - Infortunio alla coscia, H. Ahanor - Infortunio al ginocchio Domenica 1 Dicembre 2024 ore 15:00 Parma 4-2-3-1 Lazio 4-3-3 Probabili titolari Z. Suzuki (31) W. Coulibaly (26) E. Delprato (15) B. Balogh (4) E. Valeri (14) N. Estévez (8) S. Sohm (19) M. Cancellieri (22) D. Man (98) A. Benedyczak (7) A. Bonny (13) Probabili titolari I. Provedel (94) M. Lazzari (29) Patric (4) Mario Gila (34) L. Pellegrini (3) M. Guendouzi (8) N. Rovella (6) M. Vecino (5) Pedro (9) V. Castellanos (11) T. Noslin (14) Riserve L. Chichizola, E. Corvi, G. Di Chiara, G. Leoni, D. Camara, A. Hainaut, M. Keita, P. Almqvist, G. Charpentier, A. Haj Mohamed, V. Mihăilă A. Furlanetto, C. Mandas, S. Gigot, A. Marušić, F. Dele-Bashiru, B. Dia, G. Isaksen, L. Tchaouna Squalificati - - Indisponibili Adrián Bernabé - Infortunio alla coscia - Rientra il 27-01-2025 , A. Circati - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 31-03-2025 , M. Kowalski - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 31-03-2025 G. Castrovilli - Infortunio al ginocchio - Rientra il 09-12-2024 , Nuno Tavares - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 02-12-2024 Domenica 1 Dicembre 2024 ore 15:00 Torino 3-5-2 Napoli 4-3-3 Probabili titolari V. Milinković-Savić (32) S. Walukiewicz (4) Saúl Coco (23) A. Masina (5) M. Pedersen (16) N. Vlašić (10) S. Ricci (28) G. Gineitis (66) V. Lazaro (20) C. Adams (18) A. Sanabria (9) Probabili titolari A. Meret (1) G. Di Lorenzo (22) Amir Rrahmani (13) A. Buongiorno (4) M. Olivera (17) F. Anguissa (99) S. Lobotka (68) S. McTominay (8) M. Politano (21) R. Lukaku (11) K. Kvaratskhelia (77) Riserve A. Donnarumma, A. Paleari, A. Dembélé, G. Maripán, B. Sosa, M. Vojvoda, A. Ciammaglichella, K. Linetty, A. Tamèze, Y. Karamoh, A. Njie E. Caprile, N. Contini, Rafa Marín, Juan Jesus, L. Spinazzola, B. Gilmour, M. Folorunsho, David Neres, C. Ngonge, G. Raspadori, G. Simeone, A. Zerbin Squalificati - - Indisponibili D. Zapata - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 01-05-2025 , P. Schuurs - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 06-01-2025 , I. Ilić - Infortunio al ginocchio - Rientra il 08-12-2024 , E. İlkhan - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 07-03-2025 , Z. Savva - Infortunio al ginocchio - Rientra il 09-12-2024 P. Mazzocchi - Lesione al polpaccio Domenica 1 Dicembre 2024 ore 18:00 Fiorentina 4-2-3-1 Inter 3-5-2 Probabili titolari David de Gea (43) Dodô (2) P. Comuzzo (15) L. Ranieri (6) R. Gosens (21) D. Cataldi (32) Y. Adli (29) A. Colpani (23) L. Beltrán (9) E. Bove (4) M. Kean (20) Probabili titolari Y. Sommer (1) Y. Bisseck (31) S. de Vrij (6) A. Bastoni (95) M. Darmian (36) N. Barella (23) K. Asllani (21) H. Mkhitaryan (22) Carlos Augusto (30) M. Thuram (9) J. Correa (11) Riserve T. Martinelli, P. Terracciano, M. Kayode, M. Moreno, F. Parisi, M. Pongračić, J. Ikoné, R. Mandragora, T. Rubino, C. Kouamé, R. Sottil R. Di Gennaro, Josep Martínez, M. Aidoo, F. Dimarco, D. Dumfries, T. Palacios, T. Buchanan, P. Zieliński, H. Çalhanoğlu, M. Arnautović, M. Taremi Squalificati - - Indisponibili L. Martínez Quarta - Strappo muscolare, A. Richardson - Lesione al polpaccio - Rientra il 13-12-2024 F. Acerbi - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 07-12-2024 , B. Pavard - Infortunio alla coscia - Rientra il 24-12-2024 , D. Frattesi - Distorsione alla caviglia Domenica 1 Dicembre 2024 ore 20:45 Lecce 4-3-3 Juventus 4-2-3-1 Probabili titolari W. Falcone (30) F. Guilbert (12) Kialonda Gaspar (4) F. Baschirotto (6) A. Gallo (25) L. Coulibaly (29) Y. Ramadani (20) H. Rafia (8) P. Dorgu (13) N. Krstović (9) S. Pierotti (50) Probabili titolari M. Perin (1) N. Savona (37) F. Gatti (4) P. Kalulu (15) A. Cambiaso (27) M. Locatelli (5) K. Thuram (19) Francisco Conceição (7) T. Koopmeiners (8) K. Yıldız (10) T. Weah (22) Riserve A. Borbei, C. Früchtl, J. Samooja, G. Jean, A. Pelmard, Þ. Helgason, F. Marchwiński, E. McJannet, R. Oudin, Tete Morente, A. Rebić, N. Sansone M. Di Gregorio, C. Pinsoglio, Javier Gil, J. Rouhi, Danilo, N. Fagioli, W. McKennie, L. Anghelè, S. Mbangula Squalificati - - Indisponibili L. Banda - Altro - Rientra il 12-01-2025 , B. Pierret - Infortunio all'inguine - Rientra il 16-12-2024 , R. Burnete - Infortunio alla coscia - Rientra il 02-12-2024 , M. Berisha - Infortunio alla coscia - Rientra il 12-01-2025 A. Milik - Infortunio al ginocchio - Rientra il 31-12-2024 , D. Vlahović - Infortunio alla coscia - Rientra il 02-12-2024 , Douglas Luiz - Strappo muscolare - Rientra il 02-12-2024 , Bremer - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 07-04-2025 , J. Cabal - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 28-05-2025 , V. Adžić - Infortunio alla coscia - Rientra il 02-12-2024

Tutte le partite di questa giornata