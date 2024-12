Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce 1 Dicembre 2024 ore 20:45

PREPARTITA

Lecce - Juventus è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie A 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 1 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Juventus sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Simone Sozza.

Attualmente il Lecce si trova 16° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte); invece la Juventus si trova 6° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 0 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 6 gol e ne ha subiti 21; la Juventus ha segnato 21 gol e ne ha subiti 7.

In casa il Lecce ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, l'Empoli e il Venezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Torino e il Milan ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Venezia vincendo 0-1 mentre La Juventus ha incontrato il Milan pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Giampaolo è Patrick Dorgu con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Thiago Motta è Dusan Vlahovic con 6 gol.

Lecce e Juventus si sono affrontate 36 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 4 volte, la Juventus ha vinto 24 volte mentre i pareggi sono stati 8.

Lecce-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lecce ha perso le ultime cinque sfide di Serie A contro la Juventus con un parziale complessivo di 11-1; i giallorossi non hanno mai incassato sei ko di fila contro i bianconeri in massima serie (cinque anche tra il 2004 e il 2008).

La Juvenus ha vinto le ultime due trasferte contro il Lecce in Serie A, senza mai subire gol (1-0, 3-0) e, in generale, non ha mai registrato tre clean sheet di fila sul campo dei pugliesi nel massimo campionato (due anche tra novembre 2004 e ottobre 2005).

Il Lecce – vittorioso a Venezia – non riesce a collezionare due successi di fila in Serie A da aprile (contro Empoli e Sassuolo); Marco Giampaolo potrebbe diventare il primo allenatore della storia salentina a vincere entrambe le prime due gare di Serie A alla guida dei giallorossi.

La Juventus è una delle tre squadre imbattute nei maggiori cinque campionati europei in corso (assieme a Bayern Monaco e PSG), oltre ad essere una delle due con meno gol subiti (sette, al pari dei bavaresi) e quella che in assoluto vanta più clean sheet (10).

In tutte le precedenti cinque stagioni di Serie A in cui è arrivata alla 13ª giornata senza sconfitte, la Juventus ha poi vinto lo Scudetto a fine campionato (l’ultima volta nel 2019/20 con Sarri in panchina).

In caso di pareggio contro il Lecce, la Juventus stabilirebbe il suo nuovo record di gare pareggiate in Serie A in un singolo anno solare: attualmente è a quota 17, come solo nel 1956 era successo in precedenza.

La Juventus ha già collezionato quattro 0-0 in questo campionato, tanti quanti in tutto l’intero torneo di Serie A 2023/24: per trovare una stagione dei bianconeri nel massimo campionato con più 0-0 bisogna tornare al 2011/12, quando la squadra piemontese allenata da Antonio Conte chiuse l’annata con cinque 0-0.

In questo match si sfidano i due più giovani calciatori di questa Serie A con almeno tre gol segnati: Kenan Yildiz (classe 2005) e Patrick Dorgu (classe 2004); per entrambi si tratta già ora della miglior stagione dal punto di vista realizzativo nel massimo campionato italiano.

Solo contro il Torino (cinque gol e un assist), Ante Rebic ha partecipato attivamente a più gol in Serie A che contro la Juventus (quattro, grazie a tre reti e un passaggio vincente); contro i bianconeri vanta una partecipazione a gol in media ogni 60 minuti giocati in massima serie.

Il primo dei tre gol segnati in Serie A da Nicolò Fagioli è arrivato contro il Lecce, in Salento, il 29 ottobre 2022: il centrocampista bianconero nelle ultime quattro giornate di campionato ha collezionato appena 16 minuti in campo (esclusi recuperi), dopo che nelle precedenti quattro ne aveva totalizzati 232.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Lecce Juventus Partite giocate 13 13 Numero di partite vinte 3 6 Numero di partite perse 7 0 Numero di partite pareggiate 3 7 Gol totali segnati 6 21 Gol totali subiti 21 7 Media gol subiti per partita 1.6 0.5 Percentuale possesso palla 42.3 61.0 Numero totale di passaggi 4541 7446 Numero totale di passaggi riusciti 3651 6718 Tiri nello specchio della porta 46 54 Percentuale di tiri in porta 35.1 45.0 Numero totale di cross 202 216 Numero medio di cross riusciti 58 55 Duelli per partita vinti 697 566 Duelli per partita persi 640 506 Corner subiti 87 61 Corner guadagnati 51 67 Numero di punizioni a favore 170 130 Numero di punizioni concesse 147 149 Tackle totali 243 211 Percentuale di successo nei tackle 55.1 61.1 Fuorigiochi totali 18 17 Numero totale di cartellini gialli 22 23 Numero totale di cartellini rossi 3 1

Lecce-Juventus si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 1 dicembre.

