L'Udinese ha conquistato 1 solo punto nelle ultime 4 partite di Serie A. Dopo le sconfitte rimediate contro Venezia, Juventus e Atalanta è arrivato il pareggio dello scorso turno ad Empoli con il risultato di 1-1(gol friulano di Keinan Davis). La squadra di Runjaic, grazie all'ottimo avvio di stagione, si trova comunque al 9° posto in classifica in virtù dei 17 punti conquistati finora.

Solo 2 vittorie in questo campionato per la formazione allenata da Patrick Vieira, subentrato ad Alberto Gilardino dopo il pareggio casalingo contro il Como. Pareggio che si è verificato anche alla prima con il francese al timone con il Genoa che ha impattato per 2-2 contro il Cagliari di Davide Nicola. 11 punti conquistati dal Grifone che gli valgono la 17a piazza in classifica.