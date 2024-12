Udinese-Genoa 0-2 pagelle: sorpresa Zanoli, fischi per Balotelli, follia Touré e VAR protagonista

Top e flop della gara: Pinamonti rinato, Zanoli man of the match. Bene anche Thorsby e Frendrup. Dell'Udinese si salva solo il portiere Okoye

Vieira trova la sua prima vittoria alla guida del Genoa. E’ festa per i liguri che, in trasferta alla Dacia Arena, trafiggono per 2-0 l’Udinese di Runjaic. Inizio da horror per i bianconeri: dopo soli 120 secondi, Souleymane Touré, nel tentativo di recuperare un retropassaggio errato, stende Zanoli e becca un rosso diretto dopo un controllo del VAR. L’inizio per i friuliani è tutto in salita e ne approfitta Pinamonti che, con un suo guizzo, sfrutta un rimpallo al 13′ e batte Okoye (gol convalidato dopo un’altra lunga revisione del VAR). Sempre il portiere nigeriano dell’Udinese, si rende protagonista con tanti interventi provvidenziali ma non basta ciò ad evitare il raddoppio dei liguri: Zanoli, in una progressione offensiva al 67′, fa fuori la difesa avversaria e con un suo tiro provoca l’autorete vincente di Lautaro Giannetti. Alla festa della vittoria del Genoa partecipa anche Balotelli, entrato nel quarto d’ora finale. L’Udinese non vince da più di un mese (4 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 5 gare) ed è in 9a posizione in classifica a quota 17. Si rialza il Genoa che conquista il momentaneo 13esimo posto con 14 punti.

Udinese-Genoa, la chiave tattica della gara

Cambio di sistema di gioco per l’Udinese, rispetto allo scorso turno di campionato, che dal 3-5-2 passa al 4-3-1-2. Runjaic è costretto a fare a meno dello squalificato Bijol; ritrova, invece, la titolarità Lorenzo Lucca al fianco di Keinan Davis, alle loro spalle Thauvin.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cambia anche il Genoa di Vieira, rispetto al debutto sulla panchina della settimana scorsa, che passa dal 4-5-1 al 4-1-4-1. I liguri al centro della difesa schierano Vàsquez che prende il posto di Alan Matturro.

L’Udinese, a causa dell’espulsione di Touré, passa al 4-4-1. Il Genoa, invece, alza Thorsby al fianco di Pinamonti in fase di pressing alto, per aumentare le difficoltà alla difesa dell’Udinese già rimaneggiata a causa dell’espulsione iniziale.

Nel secondo tempo, Runjaic conferma la difesa a quattro ma con delle modifiche di formazione: fuori Ehizibue, al suo posto Bosse, e al posto di Lucca entra Kristensen. Vieira tiene alto Zanoli sulla destra e vince la partita grazie a questa intuizione tattica.

Clicca qui per rivivere tutti i momenti salienti di Udinese-Genoa

Udinese-Genoa, espulsione flash: le statistiche

Follia di Touré. In appena 120 secondi di gioco, il difensore francese stende con il gomito Zanoli dopo aver sbagliato un retropassaggio. Udinese in 10 per tutta la partita dopo un lungo controllo al VAR.

Sebbene l’espulsione sia arrivata al 4′ di gioco, il fallo di Touré su Zanoli è stato commesso dopo soli 2 minuti dall’inizio della gara e, di conseguenza, entra tra i rossi diretti più rapidi della Serie A ma non è record.

Udinese-Genoa, per Balotelli fischi nei minuti finali

E’ ancora poco il minutaggio per Super-Mario ma così può bastare. Partecipa alla vittoria dei liguri giocando solo gli ultimi 15 minuti finali. Al momento della sua entrata in campo riceve forti fischi dalla Dacia Arena. Non brilla ma accompagna i suoi compagni nella fase offensiva, qualche tocco elegante da fermo e una punizione da dimenticare.

I top e flop dell’Udinese

Okoye 6. Salva ripetutamente l’Udinese grazie a suoi interventi decisivi, non responsabile su entrambe le reti subite.

Salva ripetutamente l’Udinese grazie a suoi interventi decisivi, non responsabile su entrambe le reti subite. Lautaro Giannetti 5.5. Resiste fino al 67′ quando poi però devìa un tiro di Zanoli in autorete.

Resiste fino al 67′ quando poi però devìa un tiro di Zanoli in autorete. Touré 2. Perde la palla al limite dell’area e per evitare l’intervento di Zanoli, lo stende con una sbracciata a gomito alto. L’arbitro Aureliano lascia correre con il giocatore del Bologna a terra ma viene richiamato all’on-field-review ed estrae il rosso diretto.

Clicca qui per tutte le ultime news sull’Udinese

I top e flop del Genoa

Zanoli 7.5. Si rende da subito decisivo nel tentativo di recuperare un retropassaggio sbagliato da Touré: riceve una gomitata e ottiene l’espulsione avversaria. Rischia al 55′ un giallo per simulazione.

Si rende da subito decisivo nel tentativo di recuperare un retropassaggio sbagliato da Touré: riceve una gomitata e ottiene l’espulsione avversaria. Rischia al 55′ un giallo per simulazione. Pinamonti 7. Sfrutta un ripallo di Ekkelenakamp, che spedisce la palla all’indietro, e mette a segno la rete del vantaggio dei liguri con un suo guizzo in area di rigore.

Sfrutta un ripallo di Ekkelenakamp, che spedisce la palla all’indietro, e mette a segno la rete del vantaggio dei liguri con un suo guizzo in area di rigore. Frendrup 6.5. Ha il maggior numero di contrasti vinti (4) nella partita e ha vinto più sfide (9).

Ha il maggior numero di contrasti vinti (4) nella partita e ha vinto più sfide (9). Thorsby 6. Resta molto attivo in fase offensiva, è abile nel fraseggio e in fase di pressing alto.

Clicca qui per rivedere tutti i risultati stagionali del Genoa