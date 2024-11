Genoa: Vieira tende la mano a Balotelli e manda un messaggio a Gilardino

In conferenza stampa il nuovo tecnico seppellisce l’ascia di guerra con SuperMario, con cui ebbe più di uno scontro al Nizza, e riserva parole di stima anche al suo predecessore

Gli scontri al Nizza sono il passato, nel giorno della sua presentazione da allenatore del Genoa Patrick Vieira tende la mano a Mario Balotelli per il bene del Grifone. Ma davanti ai giornalisti il tecnico francese invia un messaggio di stima anche al suo predecessore, Alberto Gilardino.

Genoa, ecco Vieira: il ritorno in Italia del francese

Milan, Juventus, Inter e, ora, il Genoa. Solo club storici per Patrick Vieira in Italia, dopo aver giocato per le tre big da calciatore il 48enne francese inizia ufficialmente oggi la sua avventura sulla panchina dei rossoblù, con l’obiettivo di centrare la salvezza. “Non si poteva dire di no alla possibilità di allenare una grande società – ha detto Vieira nella conferenza stampa di presentazione – È un periodo difficile ma la volontà di lavorare e far bene c’è. Ho trovato un gruppo molto orgoglioso, che ha voglia di far bene”.

Genoa, Vieira tende la mano a Balotelli

Tema caldo dell’incontro con i giornalisti il rapporto tra Vieira e Mario Balotelli: i due ebbero un rapporto conflittuale al Nizza, nella stagione 2018/19, con SuperMario che finì ai margini del progetto del tecnico francese nonostante i 33 gol segnati complessivamente nelle due stagioni precedenti.

“Mi aspettavo subito la prima domanda su Mario, è arrivata come terza e va bene così”, ha ironizzato Vieira, tentando di smorzare l’atmosfera. Poi il tecnico ha teso la mano a Balotelli: “Mario lo conosco molto bene – ha continuato Vieira- è un giocatore e soprattutto una persona che mi piace. È un giocatore importante, che sa fare gol. Deve continuare a lavorare, perché ha lavorato molto bene, ed essere a disposizione della squadra, aiutando squadra e società a vincere partite”.

Genoa, Vieira manda un messaggio a Gilardino

Dalle parole in conferenza sembra dunque che Vieira abbia in primis l’intenzione di lavorare in un ambiente sereno. Si può leggere così anche la dichiarazione sul suo predecessore Alberto Gilardino, allenatore esonerato nonostante l’ottimo rapporto con lo spogliatoio e i tifosi del Genoa. “Non è facile perdere un allenatore che stava bene con i giocatori, c’era tanto rispetto – ha detto Vieira parlando del collega – . L’allenatore precedente era molto apprezzato da giocatori e tifosi ed è stato un grande qui e questo non cambierà mai. Ora l’importante è guardare avanti e vedere come possiamo vincere le partite”.

Infine, il tecnico francese si è detto soddisfatto di come la squadra l’abbia accolto. “In questi due giorni sono rimasto molto contenti dei giocatori, l’atteggiamento e la voglia di lavorare sono state molto importante”.