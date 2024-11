Il Genoa esonera Gilardino per Vieira, il "nemico" di Balotelli: svolta clamorosa e tifoseria in tilt

Improvviso cambio di strategia per il Grifone: via l'ex bomber, al suo posto l'ex mediano francese. Sconcertano le tempistiche e quel precedente burrascoso con SuperMario.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La notizia è clamorosa, di quelle che potrebbero essere definite un fulmine a ciel sereno. Già, il Genoa ha deciso a sorpresa di esonerare Alberto Gilardino. E ha anche pronto il sostituto: Patrick Vieira. Via l’allenatore di una promozione che sembrava impossibile. Via l’allenatore campione del mondo che la scorsa stagione ha portato il Grifone a essere tra le rivelazioni del campionato.

Il Genoa risale, ma non basta a Gilardino: silurato

A sganciare la bomba Sky Sport: manca solo l’ufficialità e poi Gilardino non sarà più l’allenatore del Genoa. Terremoto sotto la Lanterna: nessuno avrebbe immaginato a sosta quasi ultimata e dopo aver ottenuto quattro punti nelle ultime due giornate che il tecnico di Biella sarebbe stato silurato. Proprio nessuno.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anche perché, superata una prima tempesta causata da risultati negativi e un’infermeria strapiena che aveva decimato la rosa, la società aveva accontentato Gila ingaggiando lo svincolato Mario Balotelli, su cui si nutriva più di una perplessità. Insomma, un attestato di stima nei confronti di un allenatore in rampa di lancio, che sulla sponda rossoblù del capoluogo ligure ha sempre lavorato benissimo.

Le ultime parole di Gilardino prima della bufera

Che cosa è successo nelle ultime 24 ore? Solo ieri Gilardino aveva parlato della sua (ormai ex) squadra e del momento buio che sembrava alle spalle. “Stiamo rivedendo la luce grazie ai quattro punti conquistati nelle due gare prima della sosta. Ora pensiamo a recuperare il maggior numero di calciatori”.

Un pensiero anche su Balotelli: “Una sfida. Per noi che lo abbiamo preso e per lui che deve dimostrare di poter fare ancora la differenza”. Alle sue dichiarazioni ha fatto seguito la mossa della società che ha mandato in tilt i tifosi. Increduli per la decisione della dirigenza.

Già scelto il sostituto: arriva Vieira, ‘nemico’ di Balo

Ad accomodarsi sulla panchina del Genoa sarà il francese Patrick Vieira, cresciuto come tecnico nel settore giovanile del Manchester City, prima di allenare New York City, Nizza, Crystal Palace e infine la scorsa stagione lo Strasburgo, con cui aveva firmato un triennale salvo poi liberarsi a luglio di comune accordo con il club di Ligue 1.

Vieira, che già conosce l’Italia per aver giocato con Milan, Juventus e Inter, porta con sé l’esperienza accumulata in giro per il mondo, pur non avendo ottenuto chissà quali grandi risultati. Non farà i salti di gioia Balotelli, che in un’intervista di qualche mese fa a SoFoot aveva confessato di aver posto fine alla sua avventura col Nizza proprio a causa di Vieira: “Mi trovavo bene con lui, ma non con il suo modo di giocare. Se non avessi avuto questi problemi con l’allenatore, non avrei mai lasciato il Nizza”. Sicuro che la bufera non sia solo agli inizi?