Balotelli entra nel finale di Genoa-Como: fallo, proteste e nuovo giallo lampo. Ma i tifosi sono tutti con lui

Debutto a Marassi per SuperMario: l'ovazione del pubblico, l'ammonizione (con rischio rosso per il fallo di reazione su Kempf) e pochissimi palloni toccati.

Debutto a Marassi per Mario Balotelli con la maglia del Genoa. L’ormai ex “Bad Boy” è entrato in campo al 26′ della ripresa per aiutare i compagni nel tentativo di rimonta contro il Como, nell’anticipo della 12ma giornata di Serie A. Operazione riuscita: i rossoblu hanno effettivamente agguantato il pareggio (1-1) in pieno recupero con Vogliacco, che ha replicato al vantaggio lariano siglato da Da Cunha nel primo tempo. Anche se alla rimonta del Genoa, per la verità, Super Mario ha contribuito in misura piuttosto marginale. Anzi, irrilevante.

Genoa-Como, ovazione all’ingresso di Balotelli

Dopo essersi riscaldato per buona parte della ripresa, Balotelli ha fatto il suo ingresso a una ventina di minuti dal termine, col Genoa tutto proteso in avanti alla ricerca del pareggio. Un’ovazione ha accolto il nuovo acquisto, che già aveva debuttato col Grifone nel finale della precedente partita di campionato, a Parma. Lunghi applausi da tutto lo stadio quando Balotelli ha preso il posto di Ekhator al centro dell’attacco della formazione di Gilardino.

Balotelli, pochi palloni toccati e l’ammonizione

L’impatto sul match di Super Mario? Quasi nullo, per la verità. Proprio come a Parma, dopo una manciata di minuti l’ex attaccante – tra le altre – di Inter, Milan, Brescia e Monza ha rimediato un cartellino giallo, mostrando un certo nervosismo. Dopo una vistosa trattenuta di Kempf ai suoi danni, ancora all’interno della metà campo genoana, Balotelli ha spintonato via il calciatore del Como. Risultato: cartellino giallo sia per Kempf sia per “Balo”. Che poi, nei successivi minuti, non s’è praticamente più visto.

Rischio rosso per Super Mario: graziato da Rapuano

A rivedere le immagini, in effetti, Balotelli ha rischiato grosso. Oltre ai gesti plateali di insofferenza per il fallo subito, infatti, il centravanti ha dato una bella spinta al suo marcatore, peraltro già in fase di caduta. Rapuano, arbitro dell’incontro, era a due passi e dalla sala Var non lo hanno richiamato al monitor per rivedere la sua decisione. Un cartellino rosso dopo on field review non sarebbe stata una sanzione eccessiva.

Tifosi del Genoa con Balotelli: è già idolo

Contrastanti i giudizi sul web a proposito della prestazione di Mario. Il giornalista Fabrizio Biasin, ad esempio, osserva sarcastico su X: “Seconda presenza, seconda ammonizione. La grande coerenza di Marione“. Più comprensivi i giudizi dei tifosi genoani, per i quali Balotelli è già idolo. “Non è ancora in condizione, crescerà”. E ancora: “La grinta c’è, adesso aspettiamo la forma”. E ancora: “Forza Mario, siamo tutti con te”.