Balotelli, la figlia Pia campionessa italiana di boxe: gioia Raffaella Fico nel weekend d'esordio col Genoa di Mario

Nel weekend in cui SuperMario è tornato in Serie A, la figlia dodicenne si è laureata campionessa italiana di boxe: tutta la gioia di mamma Raffaella in un post

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Lo sport nel DNA. Nel weekend che ha visto Mario Balotelli tornare a giocare in A, Pia, la figlia dodicenne del nuovo attaccante del Genoa, ha conquistato il titolo di campionessa nazionale di boxe 2024. Un traguardo importante, adeguatamente festeggiato da mamma Raffaella Fico con un bel post Instagram.

Pia Balotelli campionessa di boxe

Momento felice per Mario Balotelli, che è tornato a calcare i campi di Serie A esordendo con la maglia del Genoa. Oltre alla sfera personale, SuperMario sarà certamente orgoglioso dei risultati raggiunti dalla piccola Pia Balotelli, la figlia nata dall’amore con la showgirl Raffaella Fico, che domenica 3 novembre si è laureata campionessa ai Campionati italiani di boxe 2024.

La gioia di Raffaella Fico

A raccontare il successo della dodicenne è proprio mamma Raffaella, che su Instagram ha celebrato l’affermazione di Pia: “Oggi la mia principessa ha raggiunto il suo primo traguardo, io fiera ed orgogliosa lì a fare il tifo per te amore mio”, ha scritto la Fico raccontando l’affermazione della figlia. Un post che ha visto arrivare puntuale anche il like del neo attaccante del Grifone.

L’esordio di Balotelli con il Genoa

Entrato nei minuti finali della gara vinta dal Grifone grazie alla zampata di Pinamonti, Mario Balotelli ha avuto modo di lasciare a suo modo il segno. Gilardino lo getta, infatti, nella mischia all’85’ e, al 92′ l’ex attaccante tra le altre di Inter e Milan, si è subito fatto notare andando a prendersi l’ammonizione probabilmente più per proteste che per l’entrata fallosa su Valeri al limite dell’area. Insomma, l’indole di SuperMario è immutata e, visti i chili in più celati a fatica dalla maglietta, i rossoblù sperano che anche il fisico torni a essere presto quello di sempre.

Il rapporto di Balotelli con la figlia Pia

In merito al rapporto con la figlia Pia, giusto qualche giorno fa era stata proprio Raffaella Fico a raccontare un Mario papà che “dovrebbe impegnarsi un po’ di più, ma che ama Pia in modo smisurato e la cosa è reciproca“, ma anche un ex che oggi, dopo un periodo difficile e un rapporto burrascoso è “come un fratello” per la showgirl.