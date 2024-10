Cassano e il consiglio all’amico Balotelli: "Se fai così sfondi al Genoa e vai in Nazionale"

L'ex fantasista sostiene Mario: "L'ho sentito ed è convinto, con voglia e determinazione. Se le cose vanno come devono, potrebbe tornare in Azzurro"

Nelle ultime settimane, l’attenzione si è concentrata sul ritorno in Serie A di Mario Balotelli, approdato al Genoa per rafforzare l’attacco rossoblù e dare manforte al Grifone nella corsa verso una salvezza tranquilla. Per il 34enne si tratta di un’opportunità d’oro, con l’obiettivo di dimostrare di poter ancora fare la differenza in un campionato da cui manca dalla stagione 2019/20, quando vestì la maglia del Brescia. A supportarlo in questa sfida importante è Antonio Cassano, suo ex compagno in Nazionale, con cui ha condiviso momenti indimenticabili in Azzurro e una sintonia unica, figlia di un talento “fuori dagli schemi”.

Cassano-Balotelli, la coppia ‘matta’ e l’Europeo 2012

Due grandi talenti, che con la maglia della Nazionale Italiana hanno lasciato un segno indelebile. Vengono in mente le partite dell’Europeo 2012 sotto la guida di Prandelli, quando Cassano e Balotelli erano il giusto compromesso tra fantasia e potenza. Memorabile la semifinale contro la Germania: l’assist al bacio del barese per il primo gol del numero 9 azzurro e la successiva doppietta di Balotelli, che trascinò l’Italia in finale. Tanto talentuosi quanto difficili da gestire, uniti dal genio, ma anche dalla loro proverbiale sregolatezza. Non solo momenti felici, però: resta anche l’amaro ricordo di Brasile 2014, un Mondiale in cui i sogni si infransero presto. Oggi Cassano augura buona fortuna al vecchio compagno Balotelli, pronto a questa nuova avventura in Serie A.

Cassano: “Mario potrebbe tornare in Nazionale”

Mario Balotelli è pronto a giocarsi la sua ultima occasione in Serie A, con il Genoa. A sostenerlo in questa sfida è Antonio Cassano, che ai microfoni di Viva el Futbol ha espresso il suo incoraggiamento: “Per me, Mario è sempre stato un bravissimo ragazzo, non ha mai fatto del male a nessuno e si è sempre preso tante responsabilità e colpe. Credo che al Genoa possa fare bene”. Cassano ha poi aggiunto: “Mario va lì per rimettersi in gioco. È una grande sfida, soprattutto alla sua età. Ora ha una maturità differente, e sono convinto che possa fare così bene da meritare l’attenzione di Spalletti per la Nazionale, magari formando un’ottima coppia con Retegui”.

Cassano: “È convinto e determinato”

Antonio Cassano ha poi dato un consiglio a Balotelli: “Che si porti la tifoseria dalla sua parte. Se riesce a fare una cosa del genere, quello stadio diventa una bolgia. Ma se combina qualche casino, lì non fanno prigionieri”. Sul fronte Nazionale, Cassano ha ribadito il suo pensiero: “C’è un attaccante che a Napoli fa panchina, Raspadori. Per me, se Balotelli sta bene ed è titolare al Genoa, se tutto va come deve, può davvero tornare in Azzurro”. Infine: “Ho sentito Mario in questi giorni, l’ho trovato convinto, con voglia ed entusiasmo”.