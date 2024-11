Parma-Genoa, moviola: Guida fa infuriare il Grifone, due gol annullati, il record di Balotelli

La prova dell’arbitro nel posticipo di serie A al Tardini analizzata ai raggi X, il fischietto di Torre Annunziata ha ammonito sette giocatori

Marco Guida, la scelta per Parma-Genoa, è reduce da un brillante Europeo in Germania: è diventato il nuovo n.1 degli arbitri italiani dopo l’addio di Orsato e il designatore Rocchi si aspetta molto dal fischietto campano. Nato a Pompei nell’81, ma iscritto alla sezione arbitrale di Torre Annunziata, nella scorsa stagione Guida ha arbitrato 17 giornate del campionato di Serie A, tra cui big-match proprio come Juve-Inter e il derby di Roma della 31ª giornata, vinto dai giallorossi per 1-0. In Champions League sono 8 le partite totali dirette da Guida. In stagione ha debuttato bene in Juve-Roma, ha deluso in Lecce-Parma ma è stato il migliore in campo nel 4-4 del derby d’Italia tra Inter e Juventus, vediamo come se l’è cavata ieri a San Siro.

I precedenti di Guida con Parma e Genoa

Diciassette i precedenti del fischietto campano col Genoa con un bilancio di 7 vittorie, 3 pari e 7 sconfitte, dieci incroci col Parma (una sola vittoria, 3 pari e 6 sconfitte).

L’arbitro ha ammonito sette giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Yoshikawa con Perri IV uomo, Mazzoleni al Var e Pairetto all’Avar, l’arbitro ha ammonito Vogliacco, Keita, Mohamed, Man, Ekhator, Vasquez, Balotelli

Parma-Genoa, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 26′ Vogliacco rischia l’autogol con un retropassaggio coi piedi e costringe Leali, che era uscito verso il compagno, a smanacciare la palla: Guida interviene e ammonisce il portiere del Genoa. Al 36′ ammonito Keita, che ha commesso fallo su Pinamonti ai 20 metri. Al 41′ giallo anche per Haj Mohamed, entrato in netto ritardo su Vogliacco. Al 49′ Thorsby segna dopo un batti e ribatti in area, ma l’azione viene fermata per un precedente ed evidente fallo di mano dell’ex doriano.

Al 54′ brutto scontro a centrocampo tra Zanoli e Man. Ammonito il giocatore del Genoa. Al 60′ ammonito anche Ekhator per un fallo su Sohm. Al 73′ Ekhator viene lanciato in campo aperto da Pinamonti e a tu per tu con Suzuki batte col destro il portiere del Parma. Gol annullato per fuorigioco di Valeri dopo il check del Var. All’82’ ammonito Vasquez nel Genoa per un fallo su Charpentier. Al 91′ Balotelli, entrato in campo da appena 5′ 1701 giorni dopo l’ultima volta in A, viene ammonito per fallo su Valeri. Dopo 4′ di recupero Parma-Genoa finisce 0-1.