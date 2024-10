L'Atletico Madrid denuncia Guida e Pairetto per il rigore dato in Champions al Lille: reclamo e indagine Uefa

Il fischietto scelto da Rocchi per Inter-Juve nel mirino per il penalty inesistente concesso ai francesi: sporto reclamo all'Uefa. Anche Pairetto, arbitro Var, rischia grosso.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Marco Guida, l’arbitro di Inter-Juventus, il Derby d’Italia in programma domenica a San Siro, è al centro di clamorose proteste internazionali e sarà oggetto con tutta probabilità di un’indagine Uefa al pari del suo collega in sala Var, Luca Pairetto. L’Atletico Madrid, infatti, ha sporto reclamo all’Uefa chiedendo chiarimenti (e conseguenziali provvedimenti) sul penalty inesistente concesso al Lille nel match di Champions League giocato allo stadio Metropolitano e vinto 3-1 da David e compagni.

Rigore inesistente, l’Atletico Madrid sporge reclamo

Gli spagnoli, come spiegato da As, non puntano a ribaltare il risultato del campo, o a ottenere chissà quali vantaggi: vogliono semplicemente capire perché, in assenza di un tocco di mano di Koke o di altri calciatori dei Colchoneros, sia stato concesso rigore al Lille da parte di Guida. E perché, pur “ammirando” al replay che il tocco di mano c’era stato ma a opera di un giocatore francese, André, Pairetto non sia intervenuto dalla sala Var per indurre il collega a una revisione.

Guida, Pairetto e il penalty fantasma per il Lille

In Spagna non si spiegano come mai non siano resi pubblici dall’Uefa i dialoghi tra arbitro e Var. Che cosa si sono detti Guida e Pairetto? Per quale motivo è stato concesso questo di rigore che, oggettivamente, sembra assolutamente inesistente? Sulla vicenda si è espresso Mateu Lahoz, ex arbitro internazionale spagnolo andato in pensione da pochi mesi: “Una pagina nera per il Var e per gli arbitri. È impossibile spiegare come il Var non sia intervenuto”.

Atletico Madrid-Lille, Simeone furioso con Guida

Molto meno diplomatico era stato il “Cholo” Simeone, allenatore dell’Atletico, al termine del match: “Non c’è fallo di mano, non c’è niente. Si tratta di un errore allucinante dell’arbitro, punto. Spero davvero che vedremo qualcosa, che l’Uefa ci dica che l’arbitro ha fatto bene a fischiare”. Il tecnico, ex centrocampista di Pisa, Lazio e Inter, si è addirittura chiesto se l’errore non potesse comportare rilevanze penali. Nel frattempo l’Atletico Guida e Pairetto li ha denunciati davvero: ma all’Uefa.

Arbitri italiani, che incubo: e ora c’è Inter-Juve

La brutta figura di Madrid, per quella che sembra essere stata a tutti gli effetti una svista doppia da parte di arbitro e Var, è solo la ciliegina sulla torta (si fa per dire) di un avvio di stagione da incubo per gli arbitri italiani. La Serie A è cominciata tra errori e pasticci a non finire, ultimamente la smania di concedere rigori cervellotici o – peggio – di non intervenire dalla sala Var anche in presenza di errori oggettivi sta compromettendo l’immagine della classe arbitrale italiana pure a livello europeo. E domenica Guida dirigerà Inter-Juve.