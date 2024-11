Genoa, The Undertaker presenta la terza maglia: da Tsitsipas ad Annalisa, quanti tifosi illustri del Grifone

Il Genoa ha scelto un testimonial d'eccezione per la presentazione della terza maglia: la leggenda della WWE The Undertaker. Social in tilt: "Balo e il Deadman nello stesso mese".

Se la classifica è ancora deficitaria e i risultati deludenti, sui social il Genoa è senza dubbio da Champions League. Anzi, da scudetto. L’ultima iniziativa ha fatto in poche ore il giro del globo. Già, perché a presentare la terza maglia del Grifone è stato addirittura The Undertaker, leggenda della WWE.

L’uomo dall’oltretomba per il Genoa: The Undertaker

The Undertaker – il becchino, per italianizzare lo pseudonimo – è stato uno dei wrestler più forti e amati (lo è tuttora) della WWE. Hall of Famer, lottatore carismatico e iconico, protagonista di rivalità passate alla storia e incontri epici.

Dall’ingresso sul ring scandito dal rintocco delle campane alla mossa finale con cui spediva all’inferno i suoi avversari, la Tombstone Piledriver: sul ring Mark William Calaway – questo il suo vero nome – ha scritto la storia di una disciplina che vanta milioni di fan in ogni angolo del pianeta. Il Genoa ha fatto centro: i social sono letteralmente impazziti nel vedere il mito del wrestling indossare la terza maglia del Grifone.

The Undertaker dopo Balotelli: la reazione del web

I profili social del Genoa sono stati inondati di commenti. E non poteva essere altrimenti, vista la fama del personaggio coinvolto. “Mario (il riferimento è a Balotelli, ndr) e Undertaker nello stesso mese mi sembra un po’ troppo” scrive un utente su Instagram. “Foto con Mario Balotelli e via di multiverso” aggiunge Rupert. “Nato troppo presto per esplorare l’universo, troppo tardi per esplorare la Terra, ma in tempo per vedere Undertaker al Genoa” commenta ‘cross.footballmarketing’.

“Undertaker rossoblù e il bambino che è in me impazzisce” afferma murorossoblu. Insomma, missione compiuta. Anche perché il Deadman, che ha postato gli scatti con la divisa del Genoa, sul proprio profilo vanta ben cinque milioni di follower.

Le celebrità scelgono il Genoa: da Rita Ora ad Annalisa

Il Genoa si sta rivelando una sorta di ‘acchiappa-vip‘. Taker è solo l’ultimo di una lunga lista di celebrità che hanno posato con la maglia del Grifone o che hanno fatto scalo a Marassi. Di recente è toccato alla cantante e attrice britannica Rita Ora, che si è lasciata immortalare con la maglia celebrativa realizzata per i 130 anni del club.

E, ancora, il tennista greco Stefanos Tsitsipas, tifoso della squadra ligure fin da bambino e in campo al Ferraris in occasione della partita con la Roma. Non finisce qui. Dall’attrice americana Susan Sarandon a Kanye West, che la scorsa stagione ha assistito alla sfida col Milan, fino ad Annalisa, omaggiata con la 10, visto che la sua canzone ‘Bellissima’ era diventata la colonna sonora del ritorno nella massima serie.