Genoa, Balotelli: arriva la risposta dopo il secondo giallo in due gare, web in tilt

Due piccoli spezzoni di gara e 2 ammonizioni per l'ex Inter, sui social la sua risposta mentre sui social i tifosi si dividono sulle sue chanches in A

Perché sempre lui? Stavolta il motto che Balotelli volle stampare sulla canottiera ai tempi del City (“why always me?“) ci sta tutto. Nelle due brevissime presenze fatte col Genoa, che lo ha preso a parametro zero per rafforzare l’attacco, l’ex bomber di Inter e Milan è riuscito a rimediare due ammonizioni. Un record per chi come lui sognava di tornare in A per spaccare il mondo.

La reazione di Balotelli

Per ora Balotelli la prende sul ridere. La sua replica è affidata ai social, infatti. SuperMario in una delle sue stories su Instagram posta una foto dove si vede il fallo di Kempf ai suoi danni che ha portato alla reazione punita con l’ammonizione, quindi l’emoticon con un cartellino giallo e una grossa risata, accompagnata da un cuoricino che sa tanto di presa in giro.

I tifosi sul web si spaccano su Balotelli

Fioccano le reazioni: “Un tifoso ricorda cosa disse SuperMario prima di essere ingaggiato: “Te lo prometto: quando firmerò per qualche club, questa Serie A te la smonto”. 2 partite, 2 ammonizioni. L’acquisto di sempre più inutile e senza senso. Il Genoa e la Serie A sono proprio caduti in basso. Se fossi stato il Genoa mi sarei preso uno della primavera” ma anche: “15 minuti giocati 2 gialli e 10 kg in sovrappeso… WELCOME BACK MARIO” e poi: “25 minuti, 3 palloni toccati, 1km di passeggiata, mezzo scatto per poi fare fallo”

C’è chi scrive: “Che disastro sto Balotelli. Menomale che spaccava la serie A” oppure: “Ssta smontando i giocatori, non la serie A” e anche: “Fa fatica a giocare 10 minuti” ma anche: “Eppure è entrato bene,tenuto i palloni,preso falli, se lo metti al 70simo fa ancora bene”

Non manca chi difende l’ex Inter: “Con Mario Balotelli il Genoa non perde. Ieri altro giallo inventato ai suoi danni. E grazie ad un suo velo sul gol di Vogliacco, i rossoblu trovano il pareggio” e anche: “Mario può essere per il Genoa quello che è stato Ibra per il Milan e far salvare in tranquillità il Genoa: 2 gialli imbarazzanti solo per il cognome” e infine: “Non capisco le critiche a Balotelli nella prima partita è entrato, ha messo da parte il suo ego e la sua ambizione sacrificandosi per tenere la palla in attacco andando a perdere tempo nell’angolino e il fallo fatto lo ha fatto in difesa, nella sua vita quante volte è stato li?