Udinese-Genoa: follia Tourè, espulso dopo 3 minuti ma non è record, il caso Libertadores e i precedenti

Il giocatore friulano rimedia subito un rosso, con l'intervento decisivo del Var, per una gomitata a Zanoli ma non è l'espulsione più veloce in A

Pronti, via e si gioca subito in 11 contro 10. Clamoroso episodio al Bluenergy Stadium nel lunch match tra Udinese e Bologna. I padroni di casa sono rimasti subito in inferiorità numerica per una follia di Tourè che si è fatto espellere alla prima azione di gioco.

La svista di Aureliano

Succede tutto dopo 2′: Tourè sta per perdere la palla al limite dell’area e per evitare l’intervento di Zanoli lo stende con una sbracciata a gomito alto. L’arbitro Aureliano lascia correre con il giocatore del Bologna a terra ma viene richiamato all’on field review ed estrae il rosso per Tourè, concedendo una punizione dal limite ai rossoblù.

Il precedente in Libertadores

Una situazione simile a quanto accaduto questa notte nella finale di Copa Libertadores con la follia di Gregore, che, dopo soli 30 secondi, lascia il Botafogo in dieci per un’entrataccia su Fausto Vera dell’Atletico Mineiro: il centrocampista del Fogão alza troppo la gamba finendo per colpire l’avversario alla testa con i tacchetti.

C’è un piccolo “giallo” attorno al suo rosso: c’è chi parla di 30 secondi, chi di 50, chi di un minuto ma alla fine il fallo di Gregore è arrivato dopo 33 secondi dal fischio d’inizio. L’arbitro, l’argentino Facundo Tello Figueroa, ferma immediatamente il gioco perché Vera rimane a terra sanguinante a una tempia: il rosso pare scontato ma in realtà il direttore di gara non l’ha ancora estratto. Anche perché è impossibilitato a farlo, subito accerchiato dai giocatori di entrambe le squadre: chi per protestare e chi per provare a difendere il compagno. Dopo 50 secondi dal taschino estrae il rosso e, tenendolo ancora “nascosto” va a cercare nella mischia il responsabile del fallaccio. Impiega oltre 10 secondi a raggiungerlo, e finalmente al minuto 01:04 (64 secondi) riesce a sventolarglielo sotto il naso.

Il record di De Sciglio

Sempre in Libertadores si ricorda nel 2014 il colombiano Alejandro Bernal dell’Atletico Nacional che fu espulso dopo appena 27 secondi. E in serie A? Il record, dall’inizio della gara, è di Mattia De Sciglio, all’epoca al Milan: espulsione diretta dopo 42 secondi a partire dal fischio d’inizio nella partita del 3 maggio 2015 contro il Napoli per un fallo da rigore su Hamsik. Se invece consideriamo anche i giocatori subentrati il primato è di Giuseppe Lorenzo del Bologna, espulso dopo 10” dal suo ingresso in campo quando colpisce Apolloni del Parma con una gomitata al volto in occasione di un corner, il 6 dicembre 1990. Seguono Migliaccio (Atalanta, 32 secondi) e Kean (Juventus, 40 secondi)

Da segnalare, tra i portieri, Massimo Taibi quando giocava nel Piacenza, espulso al 4′ minuto della gara del 1 ottobre 1995 contro l’Atalanta. Partita finita 2-0 per l’Atalanta con 2 autoreti (di Piovani dopo 5’ e Rossini dopo 50’) e 4 espulsi in tutto: Taibi (4’) del Piacenza, Montero (26’) e Valentini (83’) dell’Atalanta, Polonia (85’) del Piacenza