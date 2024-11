Genoa-Cagliari, moviola: l’arbitro perde la testa su rigori ed espulsioni, il Var lo salva a metà

La prova di Sozza a Marassi nel lunch match di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto lombardo ha ammonito tre giocatori in tutto

Considerato fra i migliori prospetti emergenti dell’arbitraggio in Italia, Simone Sozza – la scelta per Genoa-Cagliari – dopo una stagione super tre anni fa è andato alternando prestazioni positive ad altre al di sotto del suo talento. Il 36enne fischietto cresciuto nella sezione di Seregno, paesino della Brianza in provincia di Monza, scelto per Genoa-Cagliari, gode di alta stima da parte del designatore Rocchi che ha dimostrato di considerarlo alla pari dei migliori della Can e finora in stagione ha fatto bene ma come se l’è cavata a Marassi l’arbitro lombardo?

I precedenti di Sozza con Genoa e Cagliari

Col Genoa i precedenti erano 6(2 in Serie A, 3 in Serie B): 4 vittorie (1 in Serie A), 1 pareggio (in Serie A), 0 sconfitte. Cinque col Cagliari: 4 in Serie A, 1 in Serie B. Bilancio in Serie A: 0 vittorie, 1 pareggio (Cag-Nap 1-1 21/22) e 3 sconfitte (Ca-Em 0-2 24/25, Ca-Ro 1-4 23/24, Mi-Ca 5-1 23/24). L’unica vittoria è in Serie B (Ca-Ben 1-o 22/23)

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Di Monte con Feliciani IV uomo, Marini al Var e Nasca all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori Marin, Bani e Viola.

Genoa-Cagliari, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 5′ angolo battuto da Marin a cercare Mina, il difensore colombiano svetta ma trova l’opposizione di Thorsby. Proteste per un braccio largo del centrocampista norvegese. Sozza lascia correre ma viene chiamato dalla sala VAR di Lissone per rivedere l’episodio e cambia idea, indicando il dischetto. Dagli 11 metri segna Marin. Al 41′ cross di Zortea messo in area, intervento goffo di Bani che la prende in piena faccia e poi tocca anche di mano nella ricaduta il pallone poi raccolto da Leali. Per l’arbitro è del tutto involontario e lascia correre.

Al 65′ primo giallo della gara per Razvan Marin che ferma con un fallo a centrocampo Miretti che stava ripartendo.Al 78′ fallo di Martin su Luvumbo e primo giallo nelle fila del GenoaAll’85’ contrasto tra Martin e Piccoli su un pallone vagante, intervento dubbio ma per Sozza è calcio di rigore che Piccoli realizza. Ammonito Bani nella circostanza. Al 92′ severissimo Sozza che estrae il rosso diretto per Viola che interviene su Badelj in maniera dura; richiamato all’on field review l’espulsione diventa ammonizione. All’ultimo assalto il Genoa chiede un rigore per un mani in area ma l’arbitro dice di no e fischia la fine. Dopo 4’ di recupero Genoa-Cagliari finisce 2-2.