Genoa-Cagliari 2-2 pagelle: Martin inguaia Vieira all'87', Balotelli gioca solo 1', due rigori salvano i sardi

Top e flop della gara: rovina tutto Martin del Genoa con un rigore regalato a fine gara. Miretti, Badelj e Frendrup tra i migliori. Bene Piccoli

Esordio amaro per Vieira al Genoa, fermato sul 2-2 dal Cagliari che pareggia all’87’ su rigore. Episodio chiave a una manciata di minuti dalla fine: Martin non prende il pallone e in area stende Piccoli: rigore battuto dallo stesso attaccante sardo che, in un Marassi infuocato, spiazza Leali. Beffa totale per il Genoa del neo tecnico franco-senegalese che aveva preso il posto di Gilardino e sembrava aver ridato al Grifone gioco, idee, e un’anima che sembrava smarrita. Le reti di Frendrup e Miretti avevano ribaltato il vantaggio iniziale dei sardi con un rigore di Marin prima della beffa finale. Da segnalare anche l’intervento decisivo del VAR per annullare il rosso diretto dato da Sozza a Viola del Cagliari. Per Balotelli ingresso in campo solo al 44′ della ripresa ma non è mai stato chiamato in causa. Termina tra i fischi al Marassi con il Genoa che non si schioda dal 15esimo posto ad 11 punti, al pari del Cagliari.

Genoa-Cagliari, la chiave tattica della gara

Vieira prova subito a cambiare le carte in tavola, schierando il Genoa con un 4-3-3, anziché il 3-5-2 di Gilardino. Tra i pali c’è Leali, con Sabelli, Bani, Matturro e Martin a formare il quartetto difensivo. In mediana Badelj è affiancato da Thorsby e Frendrup. Le sorprese arrivano in attacco: Pinamonti funge da riferimento offensivo, con Zanoli e Miretti schierati come ali ai suoi lati.

Nicola, invece, schiera il Cagliari con il solito 4-2-3-1: sceglie nuovamente Sherri tra i pali, a discapito di Scuffet, con Mina che torna nel ruolo di difensore centrale al fianco di Luperto e con Zappa e Augello ad occuparsi delle corsie laterali. In mediana ci saranno Marin e Adopo, mentre Zortea, Gaetano e Luvumbo avranno il compito di muoversi alle spalle di Piccoli, schierato come unica punta.

Il Genoa nel secondo tempo passa al 4-5-1 con Pinamonti punta unica in avanti. Vieira, con i suoi schemi cambia la partita: i liguri trovano la rete del vantaggio grazie al gioco sulle fasce e le continue sovrapposizioni tra Thorsby e Zanoli.

Genoa-Cagliari, la prima di Vieira

Patrick Vieira trasforma il Genoa: il neo tecnico cambia completamente il sistema di gioco e l’approccio mentale della squadra. Contro il Cagliari parte con un 4-3-3 abbastanza improntato all’attacco ma, nel secondo tempo, passa al 4-5-1 per ottenere maggiore compattezza a centrocampo ed evitare i contropiede dei sardi.

I top e flop del Genoa

Frendrup 7. Realizza la rete del pareggio al 12′ grazie ad un buco lasciato in area dalla difesa sarda: anticipa Adopo e di destro al volo batte Sherri.

Realizza la rete del pareggio al 12′ grazie ad un buco lasciato in area dalla difesa sarda: anticipa Adopo e di destro al volo batte Sherri. Miretti 6.5. Al 20′ sbaglia sotto rete una palla gol che avrebbe potuto portare il Genoa in vantaggio: calcia al volo di sinistro sul secondo palo, ma di poco al lato. Al 58′ sfrutta un assist di Thorsby che, dalla fascia, gli serve un passaggio perfetto e rasoterra al centro dell’area.

Al 20′ sbaglia sotto rete una palla gol che avrebbe potuto portare il Genoa in vantaggio: calcia al volo di sinistro sul secondo palo, ma di poco al lato. Al 58′ sfrutta un assist di Thorsby che, dalla fascia, gli serve un passaggio perfetto e rasoterra al centro dell’area. Badelj 6.5. Serve dal limite dell’area un passaggio perfetto per Miretti che, al volo, spreca una palla gol clamorosa.

Serve dal limite dell’area un passaggio perfetto per Miretti che, al volo, spreca una palla gol clamorosa. Thorsby 5.5 Concede un calcio di rigore al Cagliari, per tocco di mano, per essere saltato in area con le braccia troppo alte e larghe. Sozza non lo aveva visto, il Var sì. Al 20′ arriva in netto ritardo su una possibile palla gol di Miretti. Si riprende nel secondo tempo con l’assist per Miretti.

Concede un calcio di rigore al Cagliari, per tocco di mano, per essere saltato in area con le braccia troppo alte e larghe. Sozza non lo aveva visto, il Var sì. Al 20′ arriva in netto ritardo su una possibile palla gol di Miretti. Si riprende nel secondo tempo con l’assist per Miretti. Martin 4. Rovina una partita con un colpo secco di arti marziali ai danni di Piccoli in area di rigore.

I top e flop del Cagliari

Piccoli 7. Realizza il calcio di rigore del pareggio all’ 87′ in un Marassi infuocato.

Realizza il calcio di rigore del pareggio all’ 87′ in un Marassi infuocato. Marin 7. Realizza con gran freddezza il calcio di rigore che sblocca la gara all’ 8′ di gioco.

Realizza con gran freddezza il calcio di rigore che sblocca la gara all’ 8′ di gioco. Mina 6.5 . Salta in area e anticipa Thorsby che, sbilanciato e in controtempo, colpisce il pallone con il braccio.

. Salta in area e anticipa Thorsby che, sbilanciato e in controtempo, colpisce il pallone con il braccio. Gaetano 5.5. Cresce nel secondo tempo ma non trova la rete e in due occasioni fallisce il possibile gol del pareggio.

Cresce nel secondo tempo ma non trova la rete e in due occasioni fallisce il possibile gol del pareggio. Luperto 5. Si fa saltare sulla fascia da Thorsby che poi arriva a fornire un assist per Miretti.

