Nonostante i quattro punti conquistati nelle ultime due giornate, grazie alla vittoria esterna con il Parma e il pareggio interno contro il Como, la società rossoblù ha deciso di esonerare Alberto Gilardino: al suo posto è arrivato Patrick Vieira, il quale fa il suo esordio da allenatore in Serie A. Per il tecnico francese l’obiettivo è quello di guidare la squadra verso la salvezza finale.11:47

Sfida numero 49 tra Genoa e Cagliari in Serie A: 19 vittorie per il Grifone e 17 successi per i sardi, con 12 pareggi a completare il bilancio dei precedenti tra le due formazioni.12:04

Vieira prova subito a cambiare le carte in tavola, sistemando la sua formazione con un 4-3-3. Tra i pali ci sarà Leali, con Zanoli, Bani, Matturro e Sabelli a formare il quartetto difensivo. In mediana ci sarà Badelj, affiancato da Thorsby e Frendrup. Le sorprese arrivano in attacco: Pinamonti fungerà da riferimento offensivo, con Miretti e Martin schierati come ali ai suoi lati.12:01