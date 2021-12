E' morto Hugo Maradona: il fratello di Diego scomparso a 52 anni

28-12-2021 12:31

Altro terribile lutto per la famiglia Maradona, a poco più di un anno dalla morte della leggenda del Napoli Diego Armando. E’ scomparso a 52 anni Hugo Maradona, fratello dell’ex attaccante dei partenopei.

Il decesso è avvenuto nella sua casa in zona Flegrea a Monte di Procida, in provincia di Napoli, riporta il Corriere della Sera. L’uomo è rimasto vittima di un infarto.

Hugo Maradona: le circostanze della morte

Hugo Maradona, di dieci anni più giovane del fratello Diego, è morto nella mattinata di martedì nella sua abitazione a Monte di Procida, stroncato da un infarto. I soccorritori del 118 arrivati sul posto hanno potuto solo costatarne il decesso. Hugo risiedeva in quella zona dal 2016, quando si era sposato con Paola Morra.

Hugo Maradona: la sua storia

Hugo Maradona sbarcò in Italia sulle orme del fratello Diego nel 1987, acquistato a 18 anni dal Napoli campione d’Italia dopo un primo anno da professionista agli Argentinos Juniors. Sotto il Vesuvio il centrocampista rimase poco: gli azzurri lo girarono in prestito all’Ascoli, poi nel 1988 lo cedettero al Rayo Vallecano, in Spagna. Divenne un giocatore giramondo, con esperienze in Austria al Rapid Vienna, in Venezuela al Deportivo Italia, in Giappone all’Avispa Fukuoka e al Consadole Sapporo. Nel biennio 1992-1994 giocò ancora in Italia con l’Ascoli. Dopo il ritiro nel 1999 si era stabilito a Napoli, dove ha diretto una scuola di calcio ed allenato alcune squadre locali.

