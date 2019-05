E' nato 120Milan, la voce dei diavoli rossoneri

Milan e "milanismo" sono i concetti chiave espressi più volte durante la conferenza stampa di presentazione del primo numero della rivista 120Milan, all’Auditorium Piero Calamandrei di La Scala Società tra Avvocati.



A 120 anni dalla nascita del Milan per l'editore di El Nost Milan Filippo La Scala (che edita anche Radio Rossonera) "la storia del Milan è stata scritta non solo da calciatori, allenatori e presidenti ma anche da scrittori, giornalisti, fotografi e professionisti di ogni genere che hanno fatto grande la nostra leggenda. Non vogliamo descrivere soltanto la vita di uno dei club calcistici più prestigiosi e vincenti al mondo, ma dare spazio e luce anche a chi ha contribuito a testimoniare la nostra storia e contributo a renderla leggendaria, esattamente come i suoi eroi sportivi hanno fatto sul campo".

Nelle prime tre uscite la rivista ripercorre la storia del Milan (40 anni a numero). Si parla di vittorie e sconfitte ma anche di personaggi, stadi e maglie; aneddoti e segreti della vita di club, con un'apertura all'universo femminile del club. E insieme alla storia ufficiale del Milan quella raccontata da tifosi, artisti, attori, letterati, musicisti, blogger, medici e scienziati rossoneri.

Luca Serafini, storico collaboratore di Milan Tv, è direttore della rivista e Vittorio Mentana, ex team manager del Milan, è il caporedattore. Tra i collaboratori Massimo Veronese, caposervizio de Il Giornale e Stefano Melegari, tra le firme più note di Forza Milan.

120Milan è disponbile solo in abbonamento tramite il sito di Radio Rossonera. Il quadrimestrale, che per lunghezza (quasi 200 pagine) si avvicina più a un libro che a una rivista, punta molto sulle immagini a tutta pagina spesso a firma dello Studio Buzzi, per anni studio fotografico ufficiale del Milan.

SPORTAL.IT | 22-05-2019 18:23