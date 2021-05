È un piano B: tifosi scettici sul nuovo obiettivo del Milan

A volte ritornano. Stando ai rumors di mercato, il Milan si è lanciato nuovamente all’assalto di un vecchio pallino di mercato, un giocatore che in estate quasi sicuramente cambierà aria visto che il club in cui milita è retrocesso in seconda divisione. Si tratta di Sander Berge, 23enne centrocampista dello Sheffield United, che il club rossonero segue già da un paio di stagioni.

Milan: chi è Berge

Regista dai piedi buoni e dalla lucida visione di gioco, Berge è uno dei giovani talenti della nazionale norvegese che, con Haaland e altri gioiellini del calcio internazionale, punta a tornare ai fasti degli anni 90, quando era presenza più o meno fissa a Europei e Mondiali. Dopo essersi messo in mostra nel Valerenga, in patria, nel 2017 è passato al Genk, in Belgio, con cui ha vinto un titolo e ha debuttato in Champions League. Nel 2019 si mise particolarmente in mostra in una sfida contro il Napoli, tanto da attirare le attenzioni del ds azzurro Giuntoli. Poi però è passato allo Sheffield United per 21,5 milioni di euro, rivelandosi il giocatore più pagato nella storia del club.

Non solo Milan: quante pretendenti per Berge

La retrocessione nel Championship farà indubbiamente scendere il prezzo del cartellino del regista norvegese, che potrebbe essere ceduto per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il Milan ci aveva provato l’estate scorsa, ora è pronto a tornare alla carica. Ma la concorrenza è agguerrita. Sono diversi i club di Premier – tra cui Arsenal ed Everton – che seguono con attenzione il giocatore, mentre in Italia c’è da registrare l’interessamento della Lazio, come riportato da Tuttosport.

Berge non entusiasma i tifosi del Milan

I tifosi del Milan, però, dal mercato s’aspettano qualcosa di meglio. “Berge è un nome presente sul taccuino di Maldini già dall’anno scorso, c’è da rimarcare che però è un piano B”, è un commento piuttosto gettonato. “Tornare alla carica per un calciatore solo perché adesso costa di meno non è che mi rincuori molto”, è un’altra osservazione. “Non ero entusiasta di lui un anno fa, figuriamoci adesso che è reduce da una stagione disastrosa con la sua squadra”, scrive un fan. Ma c’è anche chi apprezza: “Grande centrocampista, mi piacerebbe vederlo nel Milan“.

SPORTEVAI | 08-05-2021 10:27