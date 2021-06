Eastbourne, Camila Giorgi vola in semifinale

Grande prestazione a Eastbourne da parte di Camila Giorgi che continua a dare segnali più che incoraggianti sull’erba in vista di Wimbledon.

L’azzurra, numero 75 del mondo, ha infatti superato in tre set la numero 4 del ranking WTA nonché prima testa di serie del torneo Aryna Sabalenka, eliminata col punteggio di 7-6, 0-6, 6-4 dalla marchigiana classe 1991 dopo oltre due ore e venti minuti.

Dopo un break per parte, il primo set si decide al tiebreak dove la Giorgi fa la differenza per 7 punti a 5 portandosi in testa al match. Sabalenka, con grande grinta, si rifà con gli interessi nel secondo parziale annichilendo l’italiana con un netto 6-0 in appena ventotto minuti. Tutto quindi si decide nel terzo set dove la nativa di Macerata vendica il passaggio a vuoto precedente strappando per ben quattro volte il servizio alla rivale e siglando così il definitivo 6-4.

In semifinale ora Giorgi, una delle tre italiane impegnate a Wimbledon settimana prossima, se la vedrà con l’estone Anett Kontaveit, giustiziera ai quarti della svizzera Golubic.

OMNISPORT | 24-06-2021 16:44