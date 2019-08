Ecco chi è Stephanie Frappart, l'arbitro donna che ha stupito il mondo

La partita tra Liverpool e Chelsea, giocata a Istanbul e valida per la Supercoppa Europea, ha aperto ufficialmente la stagione 2019-2020 del calcio internazionale. Se il buongiorno si vede dal mattino, si prospetta un’annata spettacolare ed emozionante, anche se nella notte turca a rubare la scena non è stato Momo Salah o Virgil Van Dijk, bensì una protagonista del tutto inattesa, l’arbitro Stéphanie Frappart.

Fin dalla designazione decisa dall’Uefa la curiosità degli appassionati si è concentrata su quella che sarebbe stata la prestazione del fischietto francese, primo arbitro donna a dirigere una finale europea. Ebbene, la prova di Frappart è andata oltre ogni aspettativa, ottenendo commenti lusinghieri dalla stampa di tutto il mondo oltre che l’apprezzamento di chi la partita l’ha vissuta sul campo.

Ad appena 35 anni Stephanie ha conquistato tutti per la personalità con cui ha preso ogni tipo di decisione, anche quelle più difficili, su tutte il presunto fallo di mano di nell’area del Chelsea che aveva fatto gridare al rigore giocatori e tifosi del Liverpool: la valutazione dell’arbitro è stata invece corretta. In particolare, però, a colpire è stata l’autorità che Stephanie ha mostrato in campo, stroncando sul nascere ogni tipo di protesta, oltre che il senso della posizione che le ha permesso di non intralciare mai le azioni, né quelle importanti, né quelle che si sono sviluppate a centrocampo, segnale anche di uno studio approfondito degli stili di gioco delle due squadre. Un esempio quindi di classe e professionalità.

Nata in Val-d’Oise, nel nord della Francia, il 14 dicembre 1983, Frappart ha così coronato un percorso da predestinata del fischietto che l’ha vista diventare nel 2014 la prima donna ad arbitrare una partita di calcio maschile della Ligue 2, quella tra Niort e Brest. E poi, il 28 aprile 2019, ecco il debutto, ovviamente prima donna a riuscirci, nel massimo campionato francese arbirtrando Amiens-Strasburgo, terminata 0-0. Parallelamente Frappart ha mantenuto l’attività nel settore femminile, arbitrando al Mondiale 2015, all’Europeo 2017 e nel Mondiale dello scorso luglio giocato in Francia: sua la direzione della finale tra Stati Uniti e Paesi Bassi, terminata 2-0.



