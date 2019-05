"Ecco quanto chiede De Laurentiis per cedere il Napoli"

Qualche giorno fa ha rivelato di aver ricevuto – e respinto – un’offerta da 900 milioni di euro, pochi giorni prima era filtrata la notizia della valutazione del club da parte di Lazard, banca d’affari statunitense: Aurelio De Laurentiis vuole per caso cedere la società azzurra, di cui è proprietario dal 2004? Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 Ore, è convinto che a determinate condizioni il presidente del Napoli potrebbe passare la mano.

L’offerta – Intervenuto a ‘Un calcio alla radio’ su Radio Crc, Festa ha accennato a una trattativa: “Sicuramente ci sono stati dei contatti con alcuni investitori per volontà di questi ultimi, la voce che gira è che ci sarebbe stata un’offerta di 400 milioni di euro. Un’offerta giudicata troppo bassa”.

La richiesta – Per De Laurentiis, infatti, il Napoli vale molto di più: “Di recente è uscito uno studio che fissa a 518 milioni la valutazione del club, ma per il presidente ne vale almeno 700. So che molte banche d’affari a Milano stanno lavorando sul Napoli, le voci girano e si tratta – ha concluso Festa – di una società molto appetibile, con bilanci sani e tifosi appassionati. De Laurentiis, poi, non lascerebbe il calcio. Cercherebbe di ripetere a Bari quanto fatto a Napoli e potrebbe acquistare un club all’estero”.

SPORTEVAI | 29-05-2019 13:56