Ed Sheeran sponsor di maglia dell'Ipswich Town: il club di cui è tifoso

Se sei il membro di una band famosa e sei inglese, difficilmente non avrai una squadra del cuore. Se sei Ed Sheeran, questa risponde al nome di Ipswich Town. Nato ad Halifax, proprio nella contea di Suffolk in qui il team blu gioca, il cantautore è stato più volte visto allo stadio per seguire il suo club del cuore.

Ora Ed Sheeran comparirà sulle maglie del suo Ipswich Town. Sarà proprio l’artista britannico a ricoprire il ruolo di sponsor di maglia per la squadra maschile, attualmente in League One (la terza serie inglese), e femminile del club. Per ora, contratto annuale.

Intervistato dal sito ufficiale dell’Ipswich Town, Ed Sheeran ha spiegato la sua decisione:

“Il Club è una parte importante della community e questo è il mio modo di mostrare il mio sostegno. Mi sono sempre piaciuti i miei viaggi a Portman Road e non vedo l’ora di tornarci non appena i tifosi potranno entrare di nuovo negli stadi”.

A metà classifica nella terza serie, l’Ipswich proverà a tornare nella massima serie grazie al cambio di proprietà:

“Con l’arrivo dei nuovi proprietari dagli Stati Uniti, ci saranno sicuramente tempi entusiasmanti per i fan dell’Ipswich, me compreso”.

Il loro con cui Ed Sheeran comparirà sulla maglia non è stato però spiegato. La direttice delle vendite, Rosie Richardson, tiene l’alone di mistero:

“Tutto sarà rivelato in tempo. Siamo ovviamente entusiasti che Ed abbia accettato di diventare il nostro sponsor della maglia per prossima stagione. Ho lavorato con Ed e il suo team di gestione su varie iniziative nel corso degli anni e ho accolto Ed ei suoi ospiti a Portman Road per molte partite. Ha mostrato il suo sostegno alla sua città natale in molti modi e questo è un altro esempio di ciò. Non vediamo l’ora di vedere Ed e ogni altro sostenitore di nuovo a Portman Road la prossima stagione”.

I preordini per la nuova maglia casalinga dovrebbero partire dai primi di giugno: fans di Ipswich ed Ed Sheeran pronti a renderla sold-out nel giro di poche ore.

OMNISPORT | 06-05-2021 16:34